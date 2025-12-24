تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
13
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
-5
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فضل الله هنأ بميلاد المسيح: لتكن مناسبة لتعزيز القيم الرسالية ومحطة لاستعادة الأرض ووقف العدوان
Lebanon 24
24-12-2025
|
07:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
توجّه العلامة
علي فضل الله
بالتهنئة إلى
المسيحيين
والمسلمين لمناسبة ميلاد السيد
المسيح
، معتبرًا أنّ "هذه الولادة المباركة تمثّل ميلادًا للقيم الروحية والإيمانية التي جاء بها السيد المسيح ، وعانى وتألم وقدم التضحيات في سبيل ترسيخها".
وأعرب عن أمله في أن تشكّل هذه المناسبة" بارقة أمل للوطن وإنسانه، ومحطّة جديدة تُجسّد معاني العدالة والمحبة والتسامح والحوار والتلاقي". ودعا إلى أن تكون ولادة السيد المسيح "مناسبةً لتعزيز القيم الإنسانية والرسالية والوطنية الجامعة، في مواجهة منطق الحقد والعداوة، ولغة الإقصاء والتهميش، والعمل على تعزيز الوحدة الداخلية في مواجهة مختلف الضغوط والتحدّيات الداخلية والخارجية".
وامل أن "يشهد العام الاقدم مرحلة استعادة الأرض والأسرى ووقف العدوان وبداية الأعمار فيعود الأهالي إلى قراهم بعزة وكرامة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عز الدين: زيارة البابا مناسبة لإرساء الأمن واستعادة الأرض المحتلّة
Lebanon 24
عز الدين: زيارة البابا مناسبة لإرساء الأمن واستعادة الأرض المحتلّة
24/12/2025 20:07:25
24/12/2025 20:07:25
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح: العيد مناسبة لتعزيز المحبة والانتماء
Lebanon 24
عبد المسيح: العيد مناسبة لتعزيز المحبة والانتماء
24/12/2025 20:07:25
24/12/2025 20:07:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فضل الله: لتعزيز عناصر الوحدة الداخلية في مواجهة أطماع العدوّ
Lebanon 24
فضل الله: لتعزيز عناصر الوحدة الداخلية في مواجهة أطماع العدوّ
24/12/2025 20:07:25
24/12/2025 20:07:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الصمد هنأ اللبنانيين بمناسبة ذكرى الاستقلال وأشاد بتضحيات الجيش
Lebanon 24
الصمد هنأ اللبنانيين بمناسبة ذكرى الاستقلال وأشاد بتضحيات الجيش
24/12/2025 20:07:25
24/12/2025 20:07:25
Lebanon 24
Lebanon 24
علي فضل الله
المسيحيين
فضل الله
المسلمين
المسيح
المسلم
إيماني
مسيحي
تابع
قد يعجبك أيضاً
عشية الميلاد… انتشار للدفاع المدني في النبطية والقرى المجاورة
Lebanon 24
عشية الميلاد… انتشار للدفاع المدني في النبطية والقرى المجاورة
13:02 | 2025-12-24
24/12/2025 01:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. رئيس الجمهورية والسيدة الأولى يوجهان تهنئة بعيد الميلاد لجميع اللبنانيين
Lebanon 24
بالصورة.. رئيس الجمهورية والسيدة الأولى يوجهان تهنئة بعيد الميلاد لجميع اللبنانيين
13:01 | 2025-12-24
24/12/2025 01:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
التقدمي واللقاء الديمقراطي: لا للمساس باحتياطي الذهب وحقوق المودعين أولوية
Lebanon 24
التقدمي واللقاء الديمقراطي: لا للمساس باحتياطي الذهب وحقوق المودعين أولوية
12:58 | 2025-12-24
24/12/2025 12:58:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الهيئات الزراعية في النبطية تبحث ملفات ملحّة تهمّ المزارعين
Lebanon 24
لجنة الهيئات الزراعية في النبطية تبحث ملفات ملحّة تهمّ المزارعين
12:22 | 2025-12-24
24/12/2025 12:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في الميلاد... نواب لبنانيون يوجّهون رسائل أمل ورجاء
Lebanon 24
في الميلاد... نواب لبنانيون يوجّهون رسائل أمل ورجاء
12:19 | 2025-12-24
24/12/2025 12:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
Lebanon 24
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
08:34 | 2025-12-24
24/12/2025 08:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم طائرة رئيس أركان حكومة ليبيا في تركيا
Lebanon 24
تحطم طائرة رئيس أركان حكومة ليبيا في تركيا
14:36 | 2025-12-23
23/12/2025 02:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الخلاف الى العلن
Lebanon 24
الخلاف الى العلن
01:15 | 2025-12-24
24/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قامت بالدوران مرتين.. هذا ما حصل مع إحدى الطائرات قبل هبوطها في بيروت
Lebanon 24
قامت بالدوران مرتين.. هذا ما حصل مع إحدى الطائرات قبل هبوطها في بيروت
02:15 | 2025-12-24
24/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بعدوى داخل المستشفى وتدهور حالته.. وفاة فنان شهير عن عمر 60 عاماً (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابته بعدوى داخل المستشفى وتدهور حالته.. وفاة فنان شهير عن عمر 60 عاماً (صورة)
03:54 | 2025-12-24
24/12/2025 03:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:02 | 2025-12-24
عشية الميلاد… انتشار للدفاع المدني في النبطية والقرى المجاورة
13:01 | 2025-12-24
بالصورة.. رئيس الجمهورية والسيدة الأولى يوجهان تهنئة بعيد الميلاد لجميع اللبنانيين
12:58 | 2025-12-24
التقدمي واللقاء الديمقراطي: لا للمساس باحتياطي الذهب وحقوق المودعين أولوية
12:22 | 2025-12-24
لجنة الهيئات الزراعية في النبطية تبحث ملفات ملحّة تهمّ المزارعين
12:19 | 2025-12-24
في الميلاد... نواب لبنانيون يوجّهون رسائل أمل ورجاء
11:46 | 2025-12-24
شاحنات عالقة وبضائع مهددة بالتلف… أزمة متفاقمة عند معبر المصنع
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
24/12/2025 20:07:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
24/12/2025 20:07:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
24/12/2025 20:07:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24