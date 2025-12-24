فضل الله هنأ بميلاد المسيح: لتكن مناسبة لتعزيز القيم الرسالية ومحطة لاستعادة الأرض ووقف العدوان

توجّه العلامة بالتهنئة إلى والمسلمين لمناسبة ميلاد السيد ، معتبرًا أنّ "هذه الولادة المباركة تمثّل ميلادًا للقيم الروحية والإيمانية التي جاء بها السيد المسيح ، وعانى وتألم وقدم التضحيات في سبيل ترسيخها".

وأعرب عن أمله في أن تشكّل هذه المناسبة" بارقة أمل للوطن وإنسانه، ومحطّة جديدة تُجسّد معاني العدالة والمحبة والتسامح والحوار والتلاقي". ودعا إلى أن تكون ولادة السيد المسيح "مناسبةً لتعزيز القيم الإنسانية والرسالية والوطنية الجامعة، في مواجهة منطق الحقد والعداوة، ولغة الإقصاء والتهميش، والعمل على تعزيز الوحدة الداخلية في مواجهة مختلف الضغوط والتحدّيات الداخلية والخارجية".

وامل أن "يشهد العام الاقدم مرحلة استعادة الأرض والأسرى ووقف العدوان وبداية الأعمار فيعود الأهالي إلى قراهم بعزة وكرامة".

