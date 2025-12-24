تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اعتصام في عين الحلوة رفضا لسياسة "الأونروا" وتقليص خدماتها لللاجئين

Lebanon 24
24-12-2025 | 07:09
A-
A+
Doc-P-1459409-639021822557419613.png
Doc-P-1459409-639021822557419613.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظمت "المنظمة النسائية الديمقراطية الفلسطينية" – "ندى "، اعتصاما حاشدا أمام مكتب مدير وكالة "الأونروا" في مخيم عين الحلوة، احتجاجا على التقليصات التي تطال برنامج شبكة الأمان الاجتماعي ووقف وتجميد المساعدات النقدية المخصصة لحالات العسر الشديد.

وشاركت في الاعتصام مئات النساء والفتيات من العائلات الأشد فقرا، إلى جانب ممثلات عن الهيئات النسائية والاجتماعية، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية والاتحادات واللجان الشعبية.

ورددت المشاركات هتافات عبرن فيها عن رفضهن لسياسة التجويع والإفقار، وإدارة الظهر لمعاناة اللاجئين، والابتزاز السياسي والمالي الذي تمارسه الإدارة الأميركية وشركاؤها عبر الحصار المالي المفروض على وكالة "الأونروا".

وتخلل الاعتصام كلمة ألقتها فاطمة أبو سالم عضو قيادة "ندى" في لبنان، أكدت فيها "أن تخفيض أو إلغاء الخدمات والتقديمات التي توفرها "الأونروا" للاجئين الفلسطينيين، ولا سيما المساعدات النقدية والإغاثية للعائلات الفقيرة، يُعد سياسة إفقار مرفوضة، تتعارض مع اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع التفويض الأممي الممنوح للأونروا منذ تأسيسها."

وأضافت:" أن تذرع الأونروا بالعجز المالي لتبرير استمرار التقليصات يشكل هروبا إلى الأمام. ونطالب إدارة الوكالة ببذل كل الجهود اللازمة لتأمين التمويل وضمان استمرار خدمات الإغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين إلى حين تحقيق حقهم بالعودة"، داعية إلى "مواصلة التحركات الشعبية وتصعيدها حتى الاستجابة لمطالب اللاجئين".

بدورها، دعت صابرين الواكد ممثلة لجان المرأة العاملة الفلسطينية، في كلمتها إلى "توحيد الموقف الفلسطيني ضمن خطة مواجهة شاملة للحفاظ على وكالة "الأونروا" ومنع المزيد من التدهور في خدماتها وتقديماتها".

وفي ختام الاعتصام، سلّمت المشاركات مذكرة مطلبية إلى مكتب الشؤون الاجتماعية التابع لوكالة الأونروا في المخيم، تضمنت المطالبة بصرف المساعدات النقدية لحالات العسر الشديد فورًا، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي، وتفعيل الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي، واعتماد آليات مناسبة وشفافة لإشراك اللاجئين في تحديد احتياجاتهم وأولوياتهم".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اعتصام في مخيم البرج الشمالي احتجاجاً على سياسات الأونروا التعليمية
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام أمام بنك "البحر المتوسط" في صور رفضًا لإقفال فرعه
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام فلسطيني احتجاجاً على إجراءات "الأونروا" في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" أدان "مجزرة عين الحلوة": هذه الجريمة اعتداء على لبنان وسيادته
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة الأميركية

مخيم عين الحلوة

الفلسطينيين

الديمقراطية

الفلسطينية

عين الحلوة

الديمقراطي

عين الحلو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:02 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:01 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:58 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:22 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:19 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:02 | 2025-12-24
Lebanon24
13:01 | 2025-12-24
Lebanon24
12:58 | 2025-12-24
Lebanon24
12:22 | 2025-12-24
Lebanon24
12:19 | 2025-12-24
Lebanon24
11:46 | 2025-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24