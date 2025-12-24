أمام كنيسة في كسروان... العثور على طفلة حديثة الولادة

صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:



بتاريخ 23-12-2025، وفي محلّة / كسروان، وبعد الانتهاء من الاحتفال بالقداس الإلهي في – داخل جمعية " السماء"، وأثناء خروج الأب ، عُثر على طفلة حديثة الولادة عند باب الكنيسة.



لذلك، وبناءً على إشارة المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الطفلة، وتطلب من الذين لديهم أي معلومات عنها أو عن عائلتها، إبلاغهم الحضور إلى مخفر غبالة في وحدة ، أو الاتّصال على الرقم: 780141-09، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيداً لإعادتها إلى ذويها.

