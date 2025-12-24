شقير : ليحمل الميلاد ولادة جديدة ومشرقة للبنان تلبي تطلعات اللبنانيين وآمالهم

كتب رئيس ورئيس تجمع "كلنا " الوزير السابق ، عبر حسابه على منصة "أكس": "أصدق التمنيات وأحرّ التهاني للجميع لمناسبة حلول المجيد، سائلين الله أن يحمل معه ولادة جديدة ومشرقة للبنان، تلبي تطلعات اللبنانيين وآمالهم.



في هذه المناسبة المباركة، نصلي من أجل طيّ صفحة الماضي الأليمة، وأن يُلهم الله القيادات السياسية للإلتقاء على كل ما فيه خير واللبنانيين.

أعاده الله على جميع اللبنانيين بالخير والصحة والعافية، وعلى لبنان بالاستقرار الراسخ، والأمن والسلام الدائمين، والازدهار".

