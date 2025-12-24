عن نزع سلاح "حزب الله"... تصريحٌ جديد لوزير الدفاع الإسرائيليّ

قال الإسرائيليّ "سنُواصل العمل على تنفيذ إلتزام حكومة بنزع سلاح " ".

وعن غزة، قال : "ملتزمون بتجريد " " من سلاحها".

وبشأن ، قال: "لن ننسحب من قمة ".