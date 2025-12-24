تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
لبنان
عن نزع سلاح "حزب الله"... تصريحٌ جديد لوزير الدفاع الإسرائيليّ
Lebanon 24
24-12-2025
|
08:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير الدفاع
الإسرائيليّ
يسرائيل كاتس
"سنُواصل العمل على تنفيذ إلتزام حكومة
لبنان
بنزع سلاح "
حزب الله
".
وعن غزة، قال
كاتس
: "ملتزمون بتجريد "
حماس
" من سلاحها".
وبشأن
سوريا
، قال: "لن ننسحب من قمة
جبل الشيخ
".
