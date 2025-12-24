الخير: لبنان لا يقوم إلا بالدولة والشراكة

عايد النائب ، بحلول المجيد، وكتب عبر منصة "اكس" اليوم :"في العيد، نجدد التأكيد بأن لن يقوم إلا بقيام الدولة، ولن ينهض إلا بالشراكة، أن يكون الميلاد محطة محبة وسلام ورجاء بقيامة الدولة والسلام والاستقرار".



وتوجه بالتهنئة إلى "أهلنا في والشمال وكل لبنان، وفي دول الاغتراب"، قائلاً :"كل ميلاد وانتم بخير".

