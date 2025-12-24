تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
بعد فراره من داخل مستشفى... توقيف مطلوب في منتجع سياحيّ بعد عمليّة مُطاردة
24-12-2025
|
08:49
أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، أنّ مفرزة إستقصاء
الشمال
، أوقفت في عملية نوعية، ي.ض المطلوب للقضاء بجرم القتل، بعدما كان فرّ سابقاً من القوى الأمنية من داخل مستشفى.
وبحسب المعلومات، جاء التوقيف بعد عمليّة رصد ومتابعة دقيقة لتحركاته، حيث نُفّذت مطاردة ناجحة بدأت من منطقة البداوي، وانتهت في داخل أحد المنتجعات السياحيّة في
القلمون
.
وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف
القضاء
المختصّ.
