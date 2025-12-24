الرئيس عون عرض مع السفير اللبناني في فرنسا تعزيز العلاقات بين البلدين

استقبل رئيس الجمهورية سفير في السفير ربيع الشاعر الذي اوضح بعد اللقاء انه وضع رئيس الجمهورية في اجواء الاتصالات التي يجريها مع المسؤولين الفرنسيين. واضاف : " زودني فخامة الرئيس بتوجيهاته لجهة العمل على تعزيز العلاقات - في المجالات كافة لاسيما ما يتعلق منها بالتحضيرات الجارية لعقد مؤتمرات لدعم لبنان والجيش والقوات المسلحة . كما اطلعت فخامته على مسألة تفعيل الخدمات القنصلية المقدمة للجالية اللبنانية في فرنسا ومنها تزويد السفارة في بالالات البيومترية لاصدار جوازات السفر وخفض الرسوم عليها . وقد اعطى توجيهاته اللازمة إلى الجهات المعنية".