Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الخطيب عرض مع رئيس جمعية التعليم الديني شؤونا تربوية واستقبل علماء ووفودا شعبية

Lebanon 24
24-12-2025 | 10:10
Doc-P-1459468-639021930911188511.png
Doc-P-1459468-639021930911188511.png photos 0
استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، قبل ظهر اليوم، في مقر المجلس، طريق المطار، رئيس جمعية التعليم الديني محمد سماحة، يرافقه السيد خضر الموسوي، لتهنئته بالسلامة، وكانت مناسبة تم خلالها البحث في القضايا التربوية وشؤون التعليم الديني.

واستقبل الخطيب حشدا من علماء الدين ووفودا شعبية ولجان أوقاف في مناطق وقرى مختلفة أطلعته على أوضاعها وشؤون الأوقاف فيها.
