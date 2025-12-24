سلام بحث مع العوادي في استعداد العراق للمساهمة في إعادة إعمار لبنان

استقبل الدكتور نواف سلام بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، الموفد الخاص لرئيس إحسان العوادي، في حضور مستشار رئيس الحكومة الدكتور زيدان خَلَق، والقائمة بالأعمال في السفارة العراقية في ندى مجوال، وذلك بحضور للأمن العام اللواء حسن شقير.



وجرى خلال اللقاء البحث في استعداد الدولة العراقية للمساهمة في إعادة إعمار ، وفقًا لأولويات وحاجات الدولة .



كما تناول المجتمعون ملف أنبوب من مرورًا بسوريا وصولًا إلى لبنان ومصفاة ، وشدّد الرئيس سلام على أنّ هذا الملف يشكّل أولوية للحكومة اللبنانية لما له من دور أساسي في تفعيل مصفاة طرابلس وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز الحركة الاقتصادية في .

