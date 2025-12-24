باسيل: رجاؤنا كبير بولادة لبنان القوي

كتب رئيس " " على منصة "أكس": "‏مجيء المخلص يعطينا أملا بخلاص ، مهما تراكمت الأزمات. لبنان الموجوع من الحرب والفساد وضياع الأموال والحقوق، ينتظر الخلاص، والخلاص في حاجة إلى قرارات تثبت الوجود وتحمي الدور والشراكة. ميلاد مجيد لكل لبناني صامد في أرضه ولم يساوم على كرامته. رجاؤنا كبير بولادة لبنان القوي".

Advertisement