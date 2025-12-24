تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
باسيل: رجاؤنا كبير بولادة لبنان القوي
Lebanon 24
24-12-2025
|
10:47
كتب رئيس "
التيار الوطني الحر
"
النائب جبران باسيل
على منصة "أكس": "مجيء المخلص يعطينا أملا بخلاص
لبنان
، مهما تراكمت الأزمات. لبنان الموجوع من الحرب والفساد وضياع الأموال والحقوق، ينتظر الخلاص، والخلاص في حاجة إلى قرارات تثبت الوجود وتحمي الدور والشراكة. ميلاد مجيد لكل لبناني صامد في أرضه ولم يساوم على كرامته. رجاؤنا كبير بولادة لبنان القوي".
