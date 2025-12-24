اتصال بين الخطيب والسفير السعودي

تلقى المجلس الإسلامي الأعلى العلامة الشيخ اليوم، اتصالاً هاتفياً من سفير الدكتور وليد بخاري، مطمئناً الى صحته بعد الوعكة الصحية التي ألمت به، وتمنى له دوام الصحة والعافية.

