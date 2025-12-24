شاحنات عالقة وبضائع مهددة بالتلف… أزمة متفاقمة عند معبر المصنع

ناشد رئيس نقابة أصحاب الشاحنات المبردة أحمد حسين ونواف سلام ونزار هاني التدخل العاجل لمعالجة الأزمة المتفاقمة في المصنع، حيث أدى تكدّس الشاحنات إلى إقفال الطريق الدولية بين وسوريا.



وأوضح حسين أن لبنان يستقبل يوميًا أكثر من 250 شاحنة قادمة من والعراق، مشيرًا إلى أن قرار إجراء الكشف والتحاليل على جميع السلع الزراعية، ولا سيما البندورة، تسبب بأزمة خانقة، إذ تستغرق عملية الفحص نحو سبعة أيام، ما يؤدي إلى تلف البضائع.



ولفت إلى أن طول فترة الانتظار يفاقم تكدّس العينات ويرفع عدد الشاحنات المتوقفة، محذرًا من أن العدد مرشّح للزيادة مع اقتراب الأعياد ومنع سير الشاحنات على الطرق الرئيسية، الأمر الذي قد يؤدي إلى طوابير طويلة وحوادث سير على الأوتوستراد العربي.



وطالب بالإيعاز إلى تسريع التحاليل المخبرية فورًا، معتبرًا أن التأخير القائم يشكّل كارثة حقيقية، خصوصًا أن الفحص المخبري في سوريا لا يتجاوز أربع ساعات، مقابل نحو سبعة أيام في لبنان.

