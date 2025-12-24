تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

شاحنات عالقة وبضائع مهددة بالتلف… أزمة متفاقمة عند معبر المصنع

Lebanon 24
24-12-2025 | 11:46
A-
A+
Doc-P-1459498-639021987746233087.jpg
Doc-P-1459498-639021987746233087.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ناشد رئيس نقابة أصحاب الشاحنات المبردة أحمد حسين جوزاف عون ونواف سلام ونزار هاني التدخل العاجل لمعالجة الأزمة المتفاقمة في المصنع، حيث أدى تكدّس الشاحنات إلى إقفال الطريق الدولية بين لبنان وسوريا.

وأوضح حسين أن لبنان يستقبل يوميًا أكثر من 250 شاحنة قادمة من سوريا والعراق، مشيرًا إلى أن قرار وزارة الزراعة إجراء الكشف والتحاليل على جميع السلع الزراعية، ولا سيما البندورة، تسبب بأزمة خانقة، إذ تستغرق عملية الفحص نحو سبعة أيام، ما يؤدي إلى تلف البضائع.

ولفت إلى أن طول فترة الانتظار يفاقم تكدّس العينات ويرفع عدد الشاحنات المتوقفة، محذرًا من أن العدد مرشّح للزيادة مع اقتراب الأعياد ومنع سير الشاحنات على الطرق الرئيسية، الأمر الذي قد يؤدي إلى طوابير طويلة وحوادث سير على الأوتوستراد العربي.

وطالب وزير الزراعة بالإيعاز إلى تسريع التحاليل المخبرية فورًا، معتبرًا أن التأخير القائم يشكّل كارثة حقيقية، خصوصًا أن الفحص المخبري في سوريا لا يتجاوز أربع ساعات، مقابل نحو سبعة أيام في لبنان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بحصلي يشكو من وجود بضائع خاصة بالأعياد عالقة في المرفأ والمطار
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:11:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: قافلة تنقل 160 سورياً تعبر معبر المصنع الحدودي باتجاه الداخل السوري
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:11:09 Lebanon 24 Lebanon 24
توضيح... ما حقيقة توقيف نجل رامي مخلوف عند معبر المصنع الحدوديّ؟
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:11:09 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: 60% من الشاحنات التي تسمح إسرائيل بدخولها هي شاحنات لبضائع تجارية وليست مساعدات إنسانية
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:11:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

وزارة الزراعة

الطريق الدولي

وزير الزراعة

جوزاف عون

نواف سلام

الرئيسي

العراق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:49 | 2025-12-24
Lebanon24
15:35 | 2025-12-24
Lebanon24
15:23 | 2025-12-24
Lebanon24
14:58 | 2025-12-24
Lebanon24
14:13 | 2025-12-24
Lebanon24
13:20 | 2025-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24