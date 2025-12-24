تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
شاحنات عالقة وبضائع مهددة بالتلف… أزمة متفاقمة عند معبر المصنع
Lebanon 24
24-12-2025
|
11:46
ناشد رئيس نقابة أصحاب الشاحنات المبردة أحمد حسين
جوزاف عون
ونواف سلام ونزار هاني التدخل العاجل لمعالجة الأزمة المتفاقمة في المصنع، حيث أدى تكدّس الشاحنات إلى إقفال الطريق الدولية بين
لبنان
وسوريا.
وأوضح حسين أن لبنان يستقبل يوميًا أكثر من 250 شاحنة قادمة من
سوريا
والعراق، مشيرًا إلى أن قرار
وزارة الزراعة
إجراء الكشف والتحاليل على جميع السلع الزراعية، ولا سيما البندورة، تسبب بأزمة خانقة، إذ تستغرق عملية الفحص نحو سبعة أيام، ما يؤدي إلى تلف البضائع.
ولفت إلى أن طول فترة الانتظار يفاقم تكدّس العينات ويرفع عدد الشاحنات المتوقفة، محذرًا من أن العدد مرشّح للزيادة مع اقتراب الأعياد ومنع سير الشاحنات على الطرق الرئيسية، الأمر الذي قد يؤدي إلى طوابير طويلة وحوادث سير على الأوتوستراد العربي.
وطالب
وزير الزراعة
بالإيعاز إلى تسريع التحاليل المخبرية فورًا، معتبرًا أن التأخير القائم يشكّل كارثة حقيقية، خصوصًا أن الفحص المخبري في سوريا لا يتجاوز أربع ساعات، مقابل نحو سبعة أيام في لبنان.
