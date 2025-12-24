تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

لجنة الهيئات الزراعية في النبطية تبحث ملفات ملحّة تهمّ المزارعين

Lebanon 24
24-12-2025 | 12:22
عقدت لجنة محافظة اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان اجتماعها الدوري في مركز بلدية النبطية، بحضور رئيس اللقاء جهاد بلوق ومنسّق اللجنة علي مقلّد وأعضاء اللجنة، وتركّز البحث على ملفات زراعية ضاغطة تمسّ واقع المزارعين في المنطقة.

وشدّد المجتمعون على ضرورة تسريع تسجيل المزارعين في السجل الزراعي، باعتباره مدخلًا أساسيًا لتنظيم القطاع وضمان حقوق المزارعين والاستفادة من برامج الدعم الرسمية. كما ناقشوا برنامج تحصين المواشي، ولا سيما مواجهة مرض الحمى القلاعية، داعين إلى رفع الجهوزية في مراكز وزارة الزراعة وتعزيز التنسيق مع المربين لاستكمال التحصين سريعًا وحماية الثروة الحيوانية.

واتفق المجتمعون على إعداد جدول زمني للخطة السنوية المقبلة، على أن تُنفّذ عبر زيارات ميدانية للمؤسسات الرسمية المعنية لمتابعة الملفات بشكل مباشر وفعّال.

وفي الختام، أكدت اللجنة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة المستجدات الزراعية، ولا سيما ما يتصل بمشروع قانون تنظيم تجارة البذور والشتول، لما له من أثر مباشر على المزارعين والقطاع الزراعي عمومًا في النبطية.
