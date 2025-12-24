لجنة الهيئات الزراعية في النبطية تبحث ملفات ملحّة تهمّ المزارعين

عقدت لجنة محافظة اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في اجتماعها الدوري في مركز بلدية ، بحضور رئيس اللقاء جهاد بلوق ومنسّق اللجنة علي مقلّد وأعضاء اللجنة، وتركّز البحث على ملفات زراعية ضاغطة تمسّ واقع المزارعين في المنطقة.



وشدّد المجتمعون على ضرورة تسريع تسجيل المزارعين في السجل الزراعي، باعتباره مدخلًا أساسيًا لتنظيم القطاع وضمان حقوق المزارعين والاستفادة من برامج الدعم الرسمية. كما ناقشوا برنامج تحصين المواشي، ولا سيما مواجهة مرض الحمى القلاعية، داعين إلى رفع الجهوزية في مراكز وتعزيز التنسيق مع المربين لاستكمال التحصين سريعًا وحماية الحيوانية.



واتفق المجتمعون على إعداد جدول زمني للخطة السنوية المقبلة، على أن تُنفّذ عبر زيارات ميدانية للمؤسسات الرسمية المعنية لمتابعة الملفات بشكل مباشر وفعّال.



وفي الختام، أكدت اللجنة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة المستجدات الزراعية، ولا سيما ما يتصل بمشروع تجارة البذور والشتول، لما له من أثر مباشر على المزارعين والقطاع الزراعي عمومًا في النبطية.

