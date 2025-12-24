عشية الميلاد… انتشار للدفاع المدني في النبطية والقرى المجاورة

نفّذت وحدات الدفاع المدني اللبناني استنفارًا عامًا وانتشارًا ميدانيًا واسعًا في وبلداتها ، ضمن إجراءات استثنائية تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات وضمان تدخّل سريع عند أي طارئ، وذلك بتوجيه من للدفاع المدني .



وتمركزت فرق مدعّمة بآليات إطفاء وإسعاف في نقاط حيوية شملت مداخل السيدة في النبطية وكنيسة كفروة، مدخل المدينة، مثلث كفردجال، طريق الدوير– عند مفرق الشرقية، مدخل ، وطريق فرون– ، في إطار خطة انتشار وقائي شاملة.

