واكبت الاحتفالات الدينية.. أمن الدولة تشدد الإجراءات خلال عيد الميلاد

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة-قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان الآتي:

"لمناسبة المجيد، واكبت الاحتفالات التي شهدتها عدد من المناطق ، من خلال اتخاذ تدابير أمنية مشدّدة، حيث انتشر عناصرها في محيط دور العبادة وأماكن التجمّعات، حفاظًا على الأمن وسلامة المشاركين".