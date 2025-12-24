بلدة مزبود تنعى شهيدها المؤهل أول في الامن العام علاء كامل شحادة

زفّت بلدة مزبود، اليوم، ابنها علاء كامل شحادة شهيدًا، الذي ارتقى متأثرًا بالغارة الأخيرة.



وأشاد بيان صادر عن البلدة بأخلاق الشهيد وسيرته، معتبرًا أن استشهاده يجسّد معاني الكرامة والصبر، ومؤكدًا أنه كان محبوبًا بين أبناء بلدته وترك أثرًا طيبًا في محيطه الاجتماعي.



وتقدّمت البلدة بأحرّ التعازي من عائلة الشهيد وذويه، سائلةً الله أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والثبات.

