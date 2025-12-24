تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
15
o
صيدا
19
o
جونية
7
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-7
o
بشري
9
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
لبنان
بعد الغارة على جناتا.. تعليق من أدرعي
Lebanon 24
24-12-2025
|
15:49
photos
0
بعد الغارة التي نفذها الجيش
الإسرائيلي
مساء اليوم الأربعاء في بلدة جناتا
جنوب لبنان
، زعم المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي أن الغارة استهدفت عنصرًا من
حزب الله
.
واستهدفت غارة من طائرة مسيّرة إسرائيلية إحدى السيارات في محيط بلدة جناتا بجانب الجامع في
قضاء صور
جنوب
لبنان
، وأسفرت عن سقوط عدد من الإصابات.
