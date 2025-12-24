بعد الغارة على جناتا.. تعليق من أدرعي

بعد الغارة التي نفذها الجيش مساء اليوم الأربعاء في بلدة جناتا ، زعم المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي أن الغارة استهدفت عنصرًا من .



واستهدفت غارة من طائرة مسيّرة إسرائيلية إحدى السيارات في محيط بلدة جناتا بجانب الجامع في جنوب ، وأسفرت عن سقوط عدد من الإصابات.