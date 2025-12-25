تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
15
o
بعلبك
-7
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
لبنان
فجر اليوم... العدوّ فجّر أحد المباني في بلدة كفركلا
Lebanon 24
25-12-2025
|
00:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، أنّ قوّة إسرائيليّة توغّلت فجر اليوم، في الحارة التحتا وسط بلدة كفركلا، في محيط البلدية.
وبحسب المعلومات، عمد العدوّ الإسرائيليّ إلى تفجير أحد المباني.
الإسرائيلي
لبنان 24
إسرائيل
لبنان
تابع
