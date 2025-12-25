دمشق لن تتدخل

يتعامل السوريون بحساسية زائدة مع أي حديث عن تدخلهم في ، خصوصًا بعد عملية الاغتيال التي طالت قياديًا سابقًا في في قبل يومين.

وتؤكد مصادر متابعة" أن تحاول إقفال الباب بشكل أي اتهامات تطالها في هذا الملف، وقد بدأت تدرس اتخاذ إجراءات قانونية بحق بعض الصفحات ووسائل الإعلام المحسوبة على السوريين من والمُدارة من لبنان، بعدما اتهمت هذه المنصات الحكومة بالوقوف وراء الاغتيالات أو التحريك المتعمد للأحداث".

وتقول المصادر" إن تريد إرسال رسالة واضحة بأنها ليست معنية بأي اتهامات، سواء ارتبطت بالاغتيالات أو بمظاهر الاحتفال بسقوط النظام وغيرها".