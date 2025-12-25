بعد ابعاد شهيب.. جنبلاط يزوره فهل عادت الأمور الى طبيعتها؟

لفتت معلومات الى أنّ "التقدمي " زار خلال الايام الماضية النائب ، في دارته في عاليه، يرافقه مسؤول الماكينة ، وذلك بعد قرار الحزب ابعاد شهيب عن الانتخابية المقبلة. الا ان الأمور لم تصل الى اي نتيجة بعد تمسك بموقفه بترشيح يوسف دعيبس.

وبحسب المعلومات فان عائلة في طور اتخاذ قرار حاسم بعدم التصويت لأي مرشح يختاره الحزب "التقدمي" في الانتخابات النيابية المقبلة خارج العائلة.