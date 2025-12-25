تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الرئيس عون من بكركي: القرار اتّخذ بشأن سحب السلاح وشبح الحرب بات بعيداً والإنتخابات في وقتها

Lebanon 24
25-12-2025 | 02:57
A-
A+
Doc-P-1459688-639022537589708265.jpg
Doc-P-1459688-639022537589708265.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قبيل مشاركته في قداس عيد الميلاد في بكركي، على أنّ زيارته تأتي لمعايدة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي واللبنانيين، معربًا عن أمله بأن يشكّل هذا العيد بداية "ولادة لبنان الدولة والمؤسسات، لا لبنان الأحزاب والطوائف والمذاهب".

وأشار عون إلى أنّ "الجنوب لا يزال ينزف نتيجة الاعتداءات التي طالت أيضًا البقاع"، متمنيًا أن تكون ولادة لبنان الجديد نهايةً للحروب وبدايةً لمرحلة سلام. وأكد أنّ "شبح الحرب بات بعيدًا"، لافتًا إلى أنّ الاتصالات الدبلوماسية اللبنانية لم تنقطع مع الدول المؤثرة، ولا سيما الولايات المتحدة والدول العربية، معبّرًا عن تفاؤله بمسار إيجابي للأوضاع.

وفي ما خصّ الاستحقاق النيابي، أعلن عون أنّه ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام متمسكون بإجراء الانتخابات في موعدها، معتبرًا أنّ دور مجلس النواب أساسي في هذا الإطار، فيما تقتصر مسؤولية السلطة التنفيذية على تأمين سلامة الانتخابات وشفافيتها. وأضاف: "القانون يقرره مجلس النواب".

وعن ملف السلاح، أكد رئيس الجمهورية أنّ "قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ"، مشددًا على الاستمرار في تطبيقه "وفقًا للظروف".

كلام عون جاء قبل مشاركته واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون في قداس عيد الميلاد الذي ترأسه البطريرك الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، حيث دعا في عظته إلى أن يكون لبنان وطن الشراكة والعيش معًا، لا الإقصاء والانقسام، معتبرًا أنّ البلاد مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى استعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، وبناء مستقبل قائم على السلام والرجاء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: حزب الله هو الذي يتخذ قراره بشأن سلاحه
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 14:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز": الرئيس ترامب لم يتخذ بعد قراراً بشأن ما إذا كان سيهاجم فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 14:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24
عون في بكركي اليوم والراعي في رسالة الميلاد: نصلي لنجاح المفاوضات وحصر السلاح
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 14:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوضية الانتخابات في العراق: ملتزمون بإعلان نتائج الانتخابات في وقتها المحدد
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 14:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الولايات المتحدة

الدول العربية

الرئيس عون

اللبنانية

نبيه بري

الجمهوري

رئيس عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:40 | 2025-12-25
Lebanon24
07:36 | 2025-12-25
Lebanon24
07:30 | 2025-12-25
Lebanon24
07:21 | 2025-12-25
Lebanon24
07:08 | 2025-12-25
Lebanon24
07:00 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24