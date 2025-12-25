الرئيس عون من بكركي: القرار اتّخذ بشأن سحب السلاح وشبح الحرب بات بعيداً والإنتخابات في وقتها

شدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قبيل مشاركته في قداس عيد الميلاد في بكركي، على أنّ زيارته تأتي لمعايدة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي واللبنانيين، معربًا عن أمله بأن يشكّل هذا العيد بداية "ولادة الدولة والمؤسسات، لا لبنان الأحزاب والطوائف والمذاهب".



وأشار عون إلى أنّ "الجنوب لا يزال ينزف نتيجة الاعتداءات التي طالت أيضًا "، متمنيًا أن تكون ولادة لبنان الجديد نهايةً للحروب وبدايةً لمرحلة سلام. وأكد أنّ "شبح الحرب بات بعيدًا"، لافتًا إلى أنّ الاتصالات الدبلوماسية لم تنقطع مع الدول المؤثرة، ولا سيما والدول العربية، معبّرًا عن تفاؤله بمسار إيجابي للأوضاع.



وفي ما خصّ الاستحقاق النيابي، أعلن عون أنّه ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة نواف سلام متمسكون بإجراء الانتخابات في موعدها، معتبرًا أنّ دور مجلس النواب أساسي في هذا الإطار، فيما تقتصر مسؤولية السلطة التنفيذية على تأمين سلامة الانتخابات وشفافيتها. وأضاف: "القانون يقرره مجلس النواب".



وعن ملف السلاح، أكد رئيس الجمهورية أنّ "قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ"، مشددًا على الاستمرار في تطبيقه "وفقًا للظروف".



كلام عون جاء قبل مشاركته واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون في قداس عيد الميلاد الذي ترأسه البطريرك الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، حيث دعا في عظته إلى أن يكون لبنان وطن الشراكة والعيش معًا، لا الإقصاء والانقسام، معتبرًا أنّ البلاد مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى استعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، وبناء مستقبل قائم على السلام والرجاء.

