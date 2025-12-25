تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
-5
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أمن الدولة تُحدّد مواعيد الاختبار الطبي للمرشّحين المتخلّفين عن الحضور
Lebanon 24
25-12-2025
|
03:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
المديرية العامة لأمن الدولة
–
قسم الإعلام
والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
إلحاقًا لبيانها السابق المتعلّق بمواعيد الاختبار الطبي للمرشّحين المتطوّعين لرتبة مأمور متمرّن (ذكور فقط)،
تعلن المديرية العامة لأمن الدولة
عن جدول جديد بمواعيد الإختبار الطبي للمرشحين الذين تخلفوا عن حضور الاختبار المذكور بالتواريخ المحددة لهم سابقاً (ذكور فقط)، في مدينة
كميل شمعون
الرياضية – المدخل الجنوبي، عند الساعة السابعة صباحًا، وذلك وفقًا لأرقام الترشيح والتواريخ المذكورة ادناه.
تُذكّر
المديرية العامة
المرشّحين بضرورة اصطحاب المستند المطلوب الصادر عن شركة "ليبان بوست" والمتضمّن الرسم الشمسي الخاص بالمرشّح، إضافةً إلى نسخة عن إخراج القيد، والتقيّد التام بمنع إدخال الأجهزة الخلوية أو أي معدّات إلكترونية إلى داخل حرم إجراء الاختبارات.
وتشير المديرية إلى أن هذا الموعد يعتبر نهائياً للذين يرغبون في متابعة مباراة التطوع.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
من أمن الدولة.. جدول جديد للاختبار الطبي للمرشّحين المتطوّعين لرتبة مأمور متمرّن
Lebanon 24
من أمن الدولة.. جدول جديد للاختبار الطبي للمرشّحين المتطوّعين لرتبة مأمور متمرّن
25/12/2025 15:00:27
25/12/2025 15:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمن العام: تعديل مواعيد الاختبارات الرياضية للمرشحين للتطوع برتبتيّ مأمور ومفتش متمرن
Lebanon 24
الأمن العام: تعديل مواعيد الاختبارات الرياضية للمرشحين للتطوع برتبتيّ مأمور ومفتش متمرن
25/12/2025 15:00:27
25/12/2025 15:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الشؤون الاجتماعية تحدد موعد انتخاب ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة
Lebanon 24
وزارة الشؤون الاجتماعية تحدد موعد انتخاب ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة
25/12/2025 15:00:27
25/12/2025 15:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عن زيارة البابا إلى لبنان.. اللجنة الإعلامية تحدد الخطوات والمواعيد
Lebanon 24
عن زيارة البابا إلى لبنان.. اللجنة الإعلامية تحدد الخطوات والمواعيد
25/12/2025 15:00:27
25/12/2025 15:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تعلن المديرية العامة لأمن الدولة
المديرية العامة لأمن الدولة
المديرية العامة
تعلن المديرية
قسم الإعلام
كميل شمعون
أمن الدولة
مديرية ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
غارة بين الجميجمة و مجدل سلم.. وسقوط شهيد
Lebanon 24
غارة بين الجميجمة و مجدل سلم.. وسقوط شهيد
07:40 | 2025-12-25
25/12/2025 07:40:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحة: شهيدان وجريح في غارتين على حوش السيد علي وجناتا
Lebanon 24
الصحة: شهيدان وجريح في غارتين على حوش السيد علي وجناتا
07:36 | 2025-12-25
25/12/2025 07:36:52
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة "مُحاصَرة".. حكومة نواف سلام أمام امتحانَي "السيادة والودائع"
Lebanon 24
دولة "مُحاصَرة".. حكومة نواف سلام أمام امتحانَي "السيادة والودائع"
07:30 | 2025-12-25
25/12/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هاشم: عيد الميلاد فرصة لتعزيز القيم الروحية والأخلاقية
Lebanon 24
هاشم: عيد الميلاد فرصة لتعزيز القيم الروحية والأخلاقية
07:21 | 2025-12-25
25/12/2025 07:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أمون غادرت إلى جهةٍ مجهولة ولَمْ تَعُد.. هل تعرفون مكانها؟
Lebanon 24
أمون غادرت إلى جهةٍ مجهولة ولَمْ تَعُد.. هل تعرفون مكانها؟
07:08 | 2025-12-25
25/12/2025 07:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
Lebanon 24
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
08:34 | 2025-12-24
24/12/2025 08:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله استعاد "روح المقاومة".. ترميم عسكري وتنظيمي وتوزيع صلاحيات
Lebanon 24
حزب الله استعاد "روح المقاومة".. ترميم عسكري وتنظيمي وتوزيع صلاحيات
10:01 | 2025-12-24
24/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستقبل إسرائيل اليوم ما رفضته بالأمس؟
Lebanon 24
هل ستقبل إسرائيل اليوم ما رفضته بالأمس؟
09:01 | 2025-12-24
24/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن موعد الحرب بين إيران وإسرائيل... ماذا قالت قناة إسرائيليّة؟
Lebanon 24
عن موعد الحرب بين إيران وإسرائيل... ماذا قالت قناة إسرائيليّة؟
08:00 | 2025-12-24
24/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم... إستهداف "باص" ركاب في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
صباح اليوم... إستهداف "باص" ركاب في البقاع (فيديو)
01:23 | 2025-12-25
25/12/2025 01:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:40 | 2025-12-25
غارة بين الجميجمة و مجدل سلم.. وسقوط شهيد
07:36 | 2025-12-25
الصحة: شهيدان وجريح في غارتين على حوش السيد علي وجناتا
07:30 | 2025-12-25
دولة "مُحاصَرة".. حكومة نواف سلام أمام امتحانَي "السيادة والودائع"
07:21 | 2025-12-25
هاشم: عيد الميلاد فرصة لتعزيز القيم الروحية والأخلاقية
07:08 | 2025-12-25
أمون غادرت إلى جهةٍ مجهولة ولَمْ تَعُد.. هل تعرفون مكانها؟
07:00 | 2025-12-25
فيض الله في التاريخ وبدء الخلق الجديد
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
25/12/2025 15:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
25/12/2025 15:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
25/12/2025 15:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24