Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
لبنان

أمن الدولة تُحدّد مواعيد الاختبار الطبي للمرشّحين المتخلّفين عن الحضور

Lebanon 24
25-12-2025 | 03:47
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

إلحاقًا لبيانها السابق المتعلّق بمواعيد الاختبار الطبي للمرشّحين المتطوّعين لرتبة مأمور متمرّن (ذكور فقط)، تعلن المديرية العامة لأمن الدولة عن جدول جديد بمواعيد الإختبار الطبي للمرشحين الذين تخلفوا عن حضور الاختبار المذكور بالتواريخ المحددة لهم سابقاً (ذكور فقط)، في مدينة كميل شمعون الرياضية – المدخل الجنوبي، عند الساعة السابعة صباحًا، وذلك وفقًا لأرقام الترشيح والتواريخ المذكورة ادناه.
تُذكّر المديرية العامة المرشّحين بضرورة اصطحاب المستند المطلوب الصادر عن شركة "ليبان بوست" والمتضمّن الرسم الشمسي الخاص بالمرشّح، إضافةً إلى نسخة عن إخراج القيد، والتقيّد التام بمنع إدخال الأجهزة الخلوية أو أي معدّات إلكترونية إلى داخل حرم إجراء الاختبارات.
وتشير المديرية إلى أن هذا الموعد يعتبر نهائياً للذين يرغبون في متابعة مباراة التطوع.
 
مواضيع ذات صلة
من أمن الدولة.. جدول جديد للاختبار الطبي للمرشّحين المتطوّعين لرتبة مأمور متمرّن
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 15:00:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن العام: تعديل مواعيد الاختبارات الرياضية للمرشحين للتطوع برتبتيّ مأمور ومفتش متمرن
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 15:00:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الشؤون الاجتماعية تحدد موعد انتخاب ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 15:00:27 Lebanon 24 Lebanon 24
عن زيارة البابا إلى لبنان.. اللجنة الإعلامية تحدد الخطوات والمواعيد
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 15:00:27 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
07:40 | 2025-12-25
Lebanon24
07:36 | 2025-12-25
Lebanon24
07:30 | 2025-12-25
Lebanon24
07:21 | 2025-12-25
Lebanon24
07:08 | 2025-12-25
Lebanon24
07:00 | 2025-12-25
