لبنان
ريفي ينعى المؤهل في الامن العام علاء شحادة
Lebanon 24
25-12-2025
|
04:01
نعى النائب
اللواء أشرف ريفي
المؤهل في الامن العام علاء شحادة الذي ارتقى متأثرًا بعد إصابته بغارة اسرائيلية الاسبوع الفائت في
سبلين
الشوفية، وقال: "ببالغ الحزن والأسى، ننعى المؤهل في
الأمن العام
علاء شحادة
، الذي خسرناه أثناء قيامه بواجبه الوطني. أتقدم بأحرّ التعازي من ذويه وأهالي مزبود والمديرية العامة للأمن العام راجياً لهم الصبر والسلوان. كما أعاهدهم أن تبقى تضحياته أمانة في أعناقنا، وأن يستمر نضالنا من أجل دولة تحمي أبناءها وتكرّم شهداءها".
