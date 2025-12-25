ريفي ينعى المؤهل في الامن العام علاء شحادة

نعى النائب المؤهل في الامن العام علاء شحادة الذي ارتقى متأثرًا بعد إصابته بغارة اسرائيلية الاسبوع الفائت في الشوفية، وقال: "ببالغ الحزن والأسى، ننعى المؤهل في ، الذي خسرناه أثناء قيامه بواجبه الوطني. أتقدم بأحرّ التعازي من ذويه وأهالي مزبود والمديرية العامة للأمن العام راجياً لهم الصبر والسلوان. كما أعاهدهم أن تبقى تضحياته أمانة في أعناقنا، وأن يستمر نضالنا من أجل دولة تحمي أبناءها وتكرّم شهداءها".

