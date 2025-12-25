تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ميناسيان في قداس الميلاد: قول "نعم" للإصلاح هو بداية الخلاص للبنان

Lebanon 24
25-12-2025 | 04:41
A-
A+
Doc-P-1459729-639022599830365212.png
Doc-P-1459729-639022599830365212.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ترأس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، قداس عيد الميلاد في كاتدرائية القديسين غريغوريوس المنوّر وإيليا النبي في ساحة الدباس بوسط بيروت، بمشاركة عدد من الكهنة والشمامسة، وحضور شخصيات سياسية واقتصادية ودبلوماسية وحشد كبير من المؤمنين.

وفي عظته، شدد ميناسيان على المعاني الروحية للميلاد باعتباره عربون محبة إلهية تجسدت في ولادة يسوع كطفل ضعيف يحتاج إلى الرعاية، داعيًا إلى استحضار هذا المعنى في حياتنا اليوم. وأكد أن المسيح، وإن وُلد منذ قرون، إلا أنه يولد من جديد في كل قداس، داعيًا المؤمنين إلى الاقتداء برعاة بيت لحم والتوجّه نحو طريق السلام الداخلي ومصالحة الذات والله والوطن.

ولفت إلى حاجة اللبنانيين الماسّة للسلام والمصالحة بين أبناء الوطن الواحد، سياسيين ومدنيين، حفاظًا على مستقبل لبنان واستقراره. كما دعا الشباب إلى التمسك برجاء الإصلاح والعمل الفعلي من أجل بناء وطن يحفظ كرامتهم، مناشدًا المسؤولين تغليب مصلحة لبنان على أي اعتبار آخر.

وأوضح البطريرك أن سر الخلاص يرتكز على كلمة "نعم" كما فعلت السيدة العذراء والقديس يوسف، مؤكدًا أن الإصلاح لا يتحقق إلا بقبول كل فرد لمسؤوليته وقوله نعم للسلام والمصالحة. وختم بالدعوة إلى عيش رسالة الميلاد قولًا وفعلًا، والالتزام بالقيم الإنجيلية والأخلاقية، معلنًا: "ولد المسيح.. هللويا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي في عظة قداس عيد الميلاد: نؤمن أنّ الظلمة ليست قدراً والميلاد هو يوم سلام ومحبة ويوم للمصالحة وهو بداية جديدة للقول كفى حروباً وخوفاً من المستقبل
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 15:00:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"لقاء سيدة الجبل": لا خلاص للبنان إلا بالعودة إلى اتفاق الهدنة مع اسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 15:00:54 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا يندد بالأوضاع الإنسانية في غزة خلال قداس عيد الميلاد
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 15:00:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول اللبنانية الاولى السيدة نعمت عون الى بكركي للمشاركة في قداس الميلاد
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 15:00:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

عيد الميلاد

وسط بيروت

دبلوماسي

العذراء

التزام

بيروت

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:40 | 2025-12-25
Lebanon24
07:36 | 2025-12-25
Lebanon24
07:30 | 2025-12-25
Lebanon24
07:21 | 2025-12-25
Lebanon24
07:08 | 2025-12-25
Lebanon24
07:00 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24