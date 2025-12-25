برفقة مُرشد لبنانيّ... صحافيّ إسرائيليّ زار قبر نصرالله (صورة)

ادعى موقع "ynet" الإسرائيليّ، أنّ الصحافي في مجلة "بكهيلا" المتشددة يتسحاق هورويتز، دخل إلى قبر السابق لـ" " برفقة مُرشد لبنانيّ".

وأشار الموقع إلى أنّه تمّ تصوير الصحافيّ الإسرائيليّ قرب قبر .

وقال الموقع إنّ "هورويتز كتب أنه قام بجولة في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، وزار منطقة الملجأ تحت الأرض الذي كان فيه نصرالله لحظة إستهدافه، إضافة إلى موقع دفنه".

وأضاف "ynet" أنّ "مُرشد الصحافي الإسرائيليّ المحليّ أخبره أنّ "حزب الله" اشترى قطعة الأرض المخصصة للدفن من شركة تأمين، وهدم المبنى الذي كان قائماً هناك، ويخطط لبناء في الموقع".

وتردد هورويتز في دخول الخيمة التي تضمّ قبر نصرالله، لكن مرشده طمأنه قائلاً: "لا تخف. عليك أن تفعل ما أقوله لك بالضبط. ادخل، وإذا سألوك أسئلةً لا تفهم فيها العربية، فسأجيب عنك".

وأضاف هورويتز أنّ "المرشد طلب منه أن يقول إنه من ".

وبحسب الموقع الإسرائيليّ، قال هورويتز إنّه "لم يجرؤ على إدخال هاتفه إلى المجمع، لكن المرشد وافق على تصويره بالقرب من القبر". (رصد 24)





