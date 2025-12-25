تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
-5
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
لبنان
برفقة مُرشد لبنانيّ... صحافيّ إسرائيليّ زار قبر نصرالله (صورة)
25-12-2025
04:42
|
04:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
ادعى موقع "ynet" الإسرائيليّ، أنّ الصحافي في مجلة "بكهيلا"
الأرثوذكسية
المتشددة يتسحاق هورويتز، دخل إلى قبر
الأمين العام
السابق لـ"
حزب الله
"
حسن نصرالله
برفقة مُرشد لبنانيّ".
وأشار الموقع إلى أنّه تمّ تصوير الصحافيّ الإسرائيليّ قرب قبر
نصرالله
.
وقال الموقع إنّ "هورويتز كتب أنه قام بجولة في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، وزار منطقة الملجأ تحت الأرض الذي كان فيه نصرالله لحظة إستهدافه، إضافة إلى موقع دفنه".
وأضاف "ynet" أنّ "مُرشد الصحافي الإسرائيليّ المحليّ أخبره أنّ "حزب الله" اشترى قطعة الأرض المخصصة للدفن من شركة تأمين، وهدم المبنى الذي كان قائماً هناك، ويخطط لبناء
مسجد كبير
في الموقع".
وتردد هورويتز في دخول الخيمة التي تضمّ قبر نصرالله، لكن مرشده طمأنه قائلاً: "لا تخف. عليك أن تفعل ما أقوله لك بالضبط. ادخل، وإذا سألوك أسئلةً لا تفهم فيها العربية، فسأجيب عنك".
وأضاف هورويتز أنّ "المرشد طلب منه أن يقول إنه من
إسبانيا
".
وبحسب الموقع الإسرائيليّ، قال هورويتز إنّه "لم يجرؤ على إدخال هاتفه إلى المجمع، لكن المرشد وافق على تصويره بالقرب من القبر". (رصد
لبنان
24)
Advertisement
