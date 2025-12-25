تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

من النبطية… مطالبات بمنع استيراد الزيت وملاحقة المزورين

Lebanon 24
25-12-2025 | 05:15
عقد اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان اجتماعًا في النبطية، مؤكّدًا دعمه لصمود أبناء الجنوب، ولا سيّما مزارعي الزيتون، وتشديده على التمسك بالأرض والهوية الوطنية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وأكّد المجتمعون أنّ شجرة الزيتون تمثّل رمزًا وطنيًا جامعًا وضمانة للأمن الغذائي، معتبرين أنّ استهداف الأرض والأشجار لن ينجح في كسر إرادة المزارعين أو اقتلاعهم من جذورهم.

وفي بيان ختامي، طالب اللقاء بالقضاء على غش زيت الزيتون، ومنع استيراد الزيت وحبّ الزيتون، وتعديل المواصفات القياسية عبر مؤسسة "ليبنور" لتوضيح مسمّيات الزيوت المغشوشة، إلى جانب دعم زراعة الزيتون، تحسين الإنتاج الوطني، وإنشاء مراكز تعبئة بإشراف المزارعين.

كما دعا إلى تنسيق مباشر مع الوزارات المختصة، وتشجيع غرس الزيتون البلدي، وحثّ المواطنين على الإبلاغ عن مسوّقي الزيت المغشوش حفاظًا على الصحة العامة، مطالبًا باتخاذ إجراءات صارمة بحق الموظفين المتورطين في حماية الغش والتزوير.
