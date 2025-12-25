قبل القمة الأميركية-الإسرائيلية.. دولة عربية تتحرك للحد من التوتر

تسعى عبر جهود دبلوماسية مع الحكومة لدفع لإعلان موقف متعاون قبل القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء ، في محاولة لاحتواء أي تصعيد محتمل. (الجديد)

