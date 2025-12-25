أمون غادرت إلى جهةٍ مجهولة ولَمْ تَعُد.. هل تعرفون مكانها؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:



تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة السّيّدة:



أمون (من مواليد عام 1947، لبنانية)



التي غادرت إلى جهةٍ مجهولة، بتاريخ 24-12-2025، منزل ابنتها الكائن في ذوق مكايل، ولم تَعُد لغاية تاريخه. عِلمًا أنّها تعاني من مرض ألزهايمر.



يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 910119-09، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

Advertisement