هاشم: عيد الميلاد فرصة لتعزيز القيم الروحية والأخلاقية

أمل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور ، أن يكون مناسبة لاستلهام القيم الروحية والأخلاقية التي حملها سيد المناسبة من أجل الإنسان وكرامته. جاء ذلك في تصريح للنائب الدكتور هاشم بعد تهنئته فعاليات منطقة والبلدية والاجتماعية.وأضاف هاشم: "يأتي الميلاد هذا العام في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة يمر بها والمنطقة، وهذا ما يحتم على أصحاب الرهانات الخاطئة الابتعاد عن الحقد والكراهية في مقاربة الملفات الوطنية التي تحتاج إلى توافق وتفاهم وطني، بدل محاولات تسجيل انتصارات وهمية لا مكان لها في تركيبة لبنان وصيغته تحت أي عنوان كان. إن إنقاذ وطننا وتحصينه وحمايته مسؤولية الجميع، وأي خطوة ناقصة في المشاريع المستهدفة لخارطة المنطقة ستكون ارتداداتها سلبية، ولا بد من الانتباه، حيث لم ينفع عندها الندم".