الصحة: شهيدان وجريح في غارتين على حوش السيد علي وجناتا

أفاد التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن الغارة التي استهدفت اليوم سيارة في بلدة حوش السيد علي – قضاء ، أدّت إلى استشهاد مواطنين اثنين.



وأشار البيان إلى أن غارة أخرى نفذها العدو ليل أمس على بلدة جناتا – ، أسفرت عن إصابة مواطن بجروح.

