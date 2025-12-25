نقيب الصحافة يدين إطلاق النار الإسرائيلي على فريق "الميادين"

اتصل نقيب محرري الصحافة اليوم بمكتب "الميادين"، مستنكرا تعرض فريق منها لاطلاق نار من قبل قوة من الجيش الاسرائيلي المحتل بينما كان يقوم بتصوير وإعداد تقرير عن الوضع في الجنوب وفي منطقة الضهيره، وذلك بمعرفة وموافقته.



وهنأ النقيب أعضاء فريق الميادين على سلامتهم. ووضع هذا الاعتداء الاسرائيلي أمام لجنة " الميكانيزم" ، والاتحاد الدولي للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب، معتبرا أن "استهداف الصحافيين والاعلاميين والمصورين والطاقم المواكب أصبح نهجا ملازما للدولة وسلوكها الذي آن وضع الحد له بقرارات جريئة على المستويين الاممي والعربي".

