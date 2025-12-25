إسرائيل تستهدف قيادياً لفيلق القدس في لبنان

كتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس": "أغار الجيش وجهاز الشاباك في وقت سابق اليوم في منطقة الناصرية في وقضى على المدعو حسين محمود مرشد الجوهري وهو من أبرز المخربين المنتمين إلى وحدة العمليات التابعة لفيلق (840) ودفع خلال الأعوام الأخيرة بعمليات إرهابية ضد دولة في الساحتين واللبنانية.عمل المدعو حسين تحت إمرة وتورط في العمل الإرهابي ضد دولة إسرائيل وقوات الأمن بتوجيه إيراني.تعتبر الوحدة 840، وحدة العمليات التابعة لفيلق القدس والتي يترأسها أصغر باقري ونائبه محمد رضى أنصاري، الوحدة المسؤولة عن توجيه العمل الإرهابي الإيراني ضد دولة إسرائيل.ينظر الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك بخطورة بالغة أي محاولة لتنفيذ عمليات إرهابية من قبل النظام الإيراني ووكلائه وسيواصلان أعمالهما الرامية إلى إزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".