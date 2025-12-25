تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
13
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
-7
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إسرائيل تستهدف قيادياً لفيلق القدس في لبنان
Lebanon 24
25-12-2025
|
09:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس": "أغار الجيش
الإسرائيلي
وجهاز الشاباك في وقت سابق اليوم في منطقة الناصرية في
لبنان
وقضى على المدعو حسين محمود مرشد الجوهري وهو من أبرز المخربين المنتمين إلى وحدة العمليات التابعة لفيلق
القدس
الإيراني
(840) ودفع خلال الأعوام الأخيرة بعمليات إرهابية ضد دولة
إسرائيل
في الساحتين
السورية
واللبنانية.
عمل المدعو حسين تحت إمرة
الحرس الثوري الإيراني
وتورط في العمل الإرهابي ضد دولة إسرائيل وقوات الأمن بتوجيه إيراني.
تعتبر الوحدة 840، وحدة العمليات التابعة لفيلق القدس والتي يترأسها أصغر باقري ونائبه محمد رضى أنصاري، الوحدة المسؤولة عن توجيه العمل الإرهابي الإيراني ضد دولة إسرائيل.
ينظر الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك بخطورة بالغة أي محاولة لتنفيذ عمليات إرهابية من قبل النظام الإيراني ووكلائه وسيواصلان أعمالهما الرامية إلى إزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: قيادي في وحدة الرضوان هو الهدف من استهداف سيارة في كفررمان جنوب لبنان
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: قيادي في وحدة الرضوان هو الهدف من استهداف سيارة في كفررمان جنوب لبنان
25/12/2025 21:50:37
25/12/2025 21:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تعلن اغتيال حسين إبراهيم سليمان قيادي بقوات الرضوان التابعة لحزب الله في غارة بجنوب لبنان
Lebanon 24
إسرائيل تعلن اغتيال حسين إبراهيم سليمان قيادي بقوات الرضوان التابعة لحزب الله في غارة بجنوب لبنان
25/12/2025 21:50:37
25/12/2025 21:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل هيوم": من غير الواضح ما إذا كان القيادي بحزب الله الذي استهدفته إسرائيل في بيروت قد قُتل
Lebanon 24
"إسرائيل هيوم": من غير الواضح ما إذا كان القيادي بحزب الله الذي استهدفته إسرائيل في بيروت قد قُتل
25/12/2025 21:50:37
25/12/2025 21:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا أكثر من 30 مسلحا في مستويات قيادية بغزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا أكثر من 30 مسلحا في مستويات قيادية بغزة
25/12/2025 21:50:37
25/12/2025 21:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
الحرس الثوري الإيراني
قوات الأمن
الإسرائيلي
اللبنانية
الإيراني
إسرائيل
السورية
ناصرية
تابع
قد يعجبك أيضاً
عدو لا يعرف عيداً...
Lebanon 24
عدو لا يعرف عيداً...
14:45 | 2025-12-25
25/12/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس السابق ميشال عون يعايد اللبنانيين
Lebanon 24
الرئيس السابق ميشال عون يعايد اللبنانيين
14:38 | 2025-12-25
25/12/2025 02:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. إشكال تطوّر إلى إطلاق نار وسقوط جريح
Lebanon 24
في طرابلس.. إشكال تطوّر إلى إطلاق نار وسقوط جريح
14:36 | 2025-12-25
25/12/2025 02:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تردّد في توظيف سوريين
Lebanon 24
تردّد في توظيف سوريين
14:20 | 2025-12-25
25/12/2025 02:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار
13:51 | 2025-12-25
25/12/2025 01:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شوارع لبنان في الميلاد: لوحة مزدحمة بالحركة والضجيج وانتظار "آخر لحظة"
Lebanon 24
شوارع لبنان في الميلاد: لوحة مزدحمة بالحركة والضجيج وانتظار "آخر لحظة"
09:30 | 2025-12-25
25/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم... إستهداف "باص" ركاب في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
صباح اليوم... إستهداف "باص" ركاب في البقاع (فيديو)
01:23 | 2025-12-25
25/12/2025 01:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ من البحر الأسود في طريقه إلى لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج بدءاً من الغدّ
Lebanon 24
منخفض جويّ من البحر الأسود في طريقه إلى لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج بدءاً من الغدّ
04:50 | 2025-12-25
25/12/2025 04:50:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: رجل العام في لبنان اختاره الذكاء الاصطناعي.. فمن يكون ومن ينافسه؟
Lebanon 24
بالفيديو: رجل العام في لبنان اختاره الذكاء الاصطناعي.. فمن يكون ومن ينافسه؟
12:47 | 2025-12-25
25/12/2025 12:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
شهيدان في "غارة حوش السيد علي"... هذه هويّة أحدهما
Lebanon 24
شهيدان في "غارة حوش السيد علي"... هذه هويّة أحدهما
01:58 | 2025-12-25
25/12/2025 01:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:45 | 2025-12-25
عدو لا يعرف عيداً...
14:38 | 2025-12-25
الرئيس السابق ميشال عون يعايد اللبنانيين
14:36 | 2025-12-25
في طرابلس.. إشكال تطوّر إلى إطلاق نار وسقوط جريح
14:20 | 2025-12-25
تردّد في توظيف سوريين
13:51 | 2025-12-25
مقدمات نشرات الأخبار
13:47 | 2025-12-25
قبل "الجلسة الثالثة".. اتصالات مكثّفة لسلام
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
25/12/2025 21:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
25/12/2025 21:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
25/12/2025 21:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24