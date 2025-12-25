في هذه المنطقة.. تضييق جزئي للمرور لمدة خمسة أيام

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:



تستكمل الشّركة المتعهّدة أعمال صيانة جادّة الإمام وجسر عماد مغنيّة، أعمال تخطيط المُعَبَّد وتحديده بواسطة الدّهان الحراري، اعتبارًا من يوم غدٍ الجمعة 26-12-2025، لمدّة خمسة أيّام، وعلى مرحلتَين:



المرحلة الأولى، صباحًا: من السّاعة 10:00 لغاية السّاعة 13:00.



المرحلة الثّانية، مساءً: من السّاعة 21:00 لغاية السّاعة 24:00.



علمًا أنّ هذه الأشغال لن تؤدّي إلى منع المرور بل إلى تضييق الطريق فقط.



يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، وتجنّب سلوك الطّريقَين المذكورَين إلّا في حالات الضرورة، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة ومنعًا للازدحام.

