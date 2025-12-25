تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
محلقة إسرائيلية تلقي قنبلتين بين بليدا وعيترون
Lebanon 24
25-12-2025
|
10:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألقت محلقة إسرائيلية قنبلتين عصر اليوم بين بلدتي بليدا وعيترون، ولم يفد عن وقوع اصابات.
بالتزامن أطلقت
حامية
موقع المالكية المعادي رشقات رشاشة باتجاه منطقة الكيلو 9 بين بلدتي بليدا وعيترون. كما أفيد عن سقوط محلقة إسرائيلية في منطقة الكيلو 9 بين بلدتي بليدا وعيترون.
واندلع حريق في أحد المنازل عند أطراف بلدة بليدا بعد استهدافه من قبل محلّقة إسرائيلية ألقت عدة قنابل، سقط بعضها عند أطراف بلدة
عيترون
المجاورة.
Advertisement
