محلقة إسرائيلية تلقي قنبلتين بين بليدا وعيترون

ألقت محلقة إسرائيلية قنبلتين عصر اليوم بين بلدتي بليدا وعيترون، ولم يفد عن وقوع اصابات.

بالتزامن أطلقت موقع المالكية المعادي رشقات رشاشة باتجاه منطقة الكيلو 9 بين بلدتي بليدا وعيترون. كما أفيد عن سقوط محلقة إسرائيلية في منطقة الكيلو 9 بين بلدتي بليدا وعيترون.

واندلع حريق في أحد المنازل عند أطراف بلدة بليدا بعد استهدافه من قبل محلّقة إسرائيلية ألقت عدة قنابل، سقط بعضها عند أطراف بلدة المجاورة.



