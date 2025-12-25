البزري في جولة ميلادية: أمل بعام خلاص للبنان

زار النائب الدكتور البزري، يُرافقه كل من ماجد حمتو، كامل شريتح، الدكتور نزيه البزري، كريم البزري وجلال البزري، معايداً مارون العمّار، حداد، الياس كفوري، والنائب ميشال موسى، وذلك بمناسبة .وخلال الزيارة، قدّم النائب البزري التهاني بالأعياد المجيدة، متمنياً أن "تحمل هذه المناسبة المباركة الخير والسلام والعدالة للجميع، وأن يكون العام الجديد عام خلاص للبنان من أزماته السياسية والاقتصادية". كما أعرب عن أمله بأن تُشكّل المرحلة المُقبلة "انطلاقة نحو إعادة بناء الدولة القادرة، العادلة والحديثة".وأثنى البزري على " الأجواء الأخوية والأنشطة الميلادية التي شهدتها مدينة وجوارها، مؤكداً دور صيدا كرمزٍ وطني للتعايش والتلاقي والوحدة". (الوكالة الوطنية)