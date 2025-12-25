تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

البزري في جولة ميلادية: أمل بعام خلاص للبنان

Lebanon 24
25-12-2025 | 10:22
A-
A+
Doc-P-1459844-639022802310055391.png
Doc-P-1459844-639022802310055391.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، يُرافقه كل من ماجد حمتو، كامل شريتح، الدكتور نزيه البزري، كريم البزري وجلال البزري، معايداً  المطارنة مارون العمّار، إيلي حداد، الياس كفوري، والنائب ميشال موسى، وذلك بمناسبة عيد الميلاد.

وخلال الزيارة، قدّم النائب البزري التهاني بالأعياد المجيدة، متمنياً أن "تحمل هذه المناسبة المباركة الخير والسلام والعدالة للجميع، وأن يكون العام الجديد عام خلاص للبنان من أزماته السياسية والاقتصادية". كما أعرب عن أمله بأن تُشكّل المرحلة المُقبلة "انطلاقة نحو إعادة بناء الدولة القادرة، العادلة والحديثة".

وأثنى البزري على " الأجواء الأخوية والأنشطة الميلادية التي شهدتها مدينة صيدا وجوارها، مؤكداً دور صيدا كرمزٍ وطني للتعايش والتلاقي والوحدة". (الوكالة الوطنية)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميناسيان في قداس الميلاد: قول "نعم" للإصلاح هو بداية الخلاص للبنان
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:51:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري في جولة ميلادية شملت مطارنة صيدا والنائب موسى ودار العناية
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:51:16 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري يطّلع على تحضيرات افتتاح "القرية الميلادية" في صيدا
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:51:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"لقاء سيدة الجبل": لا خلاص للبنان إلا بالعودة إلى اتفاق الهدنة مع اسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:51:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

عيد الميلاد

عبد الرحمن

المطارنة

الرحمن

المطار

القادر

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:23 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:50 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:47 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:58 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:45 | 2025-12-25
Lebanon24
14:38 | 2025-12-25
Lebanon24
14:36 | 2025-12-25
Lebanon24
14:20 | 2025-12-25
Lebanon24
13:51 | 2025-12-25
Lebanon24
13:47 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24