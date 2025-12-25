أبي رميا من بكركي: لبنان يدخل مرحلة سياسية جديدة

أكد النائب سيمون من أن " يشهد حاليًا مرحلة سياسية جديدة تتميّز بوجود إرادة حقيقية للخروج من الأزمات التي ترهقه"، مشيرًا إلى أن "بعض الملفات التي كانت تُعتبر من المحرّمات في المرحلة السابقة بدأت تُطرح بجرأة على طاولة الحوار، وفي مقدمتها مسألة حصرية السلاح بيد وملف الإصلاح المالي والإقتصادي واسترداد أموال المودعين".



ورأى بعد مشاركته في قداس بكركي الذي حضره رئيس الجمهورية ، ان "الحديث اليوم عن هذه الحساسة يدلّ على تحوّل في الخطاب السياسي الداخلي، ويفتح المجال أمام مقاربة جديدة تُعيد الاعتبار لمفهوم السيادة وبسط سلطة كامل الأراضي ". أضاف: "نأمل أن تؤسّس هذه المرحلة لولادة جديدة للبنان، تُبنى على أسس واضحة من الشفافية والسيادة والحوار البنّاء، بعيدًا عن التشنجات والانقسامات التي عطّلت البلاد على مدى سنوات". (الوكالة الوطنية)

