Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

أبي رميا من بكركي: لبنان يدخل مرحلة سياسية جديدة

Lebanon 24
25-12-2025 | 10:45
أكد النائب سيمون أبي رميا من بكركي أن "لبنان يشهد حاليًا مرحلة سياسية جديدة تتميّز بوجود إرادة حقيقية للخروج من الأزمات التي ترهقه"، مشيرًا إلى أن "بعض الملفات التي كانت تُعتبر من المحرّمات في المرحلة السابقة بدأت تُطرح بجرأة على طاولة الحوار، وفي مقدمتها مسألة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وملف الإصلاح المالي والإقتصادي واسترداد أموال المودعين".

ورأى بعد مشاركته في قداس بكركي الذي حضره رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ان "الحديث اليوم عن هذه القضايا الحساسة يدلّ على تحوّل في الخطاب السياسي الداخلي، ويفتح المجال أمام مقاربة جديدة تُعيد الاعتبار لمفهوم السيادة وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية". أضاف: "نأمل أن تؤسّس هذه المرحلة لولادة جديدة للبنان، تُبنى على أسس واضحة من الشفافية والسيادة والحوار البنّاء، بعيدًا عن التشنجات والانقسامات التي عطّلت البلاد على مدى سنوات". (الوكالة الوطنية)
الدولة اللبنانية

العماد جوزاف عون

الوكالة الوطنية

الدولة على

جوزاف عون

اللبنانية

أبي رميا

الجمهوري

