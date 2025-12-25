بعنوان "طوبى لفاعلي السلام"... ريسيتال ميلادي وقداس في رأس بعلبك

أحيت رعية أمسية ميلادية روحية في مار اليان، حيث نظم كاهن الرعية الأب إبراهيم نعمو، بالتعاون مع كورال العطاء، ريسيتالًا ميلاديًا بعنوان "طوبى لفاعلي السلام"، استلهامًا من الشعار الذي أطلقه قداسة البابا خلال زيارته إلى .



وجرت الأمسية بحضور النائب سامر التوم، وراعي أبرشية بعلبك– للروم المطران ميخائيل فرحا، ورئيس سليم ، إلى جانب حشد من أبناء البلدة والمؤمنين.



وفي ختام الريسيتال، أُقيم قداس ترأسه المطران فرحا، وألقى خلاله عظة شدد فيها على أن ميلاد السيد لم يكن حدثًا تاريخيًا عابرًا، بل دعوة متجددة لكل إنسان كي يسير على خطى المجوس ويتبع النجم الساطع، معترفًا بالمسيح مخلّصًا و"الله معنا".



وأكد المطران فرحا أن سرّ الميلاد يكمن في التواضع والفقر الروحي، مشيرًا إلى أن المسيح وُلد في مذود بسيط ليبقى قريبًا من الإنسان ويرافقه في حياته، داعيًا إلى التأمل في معنى التجدد الداخلي والالتزام بحياة الإيمان، والابتعاد عن الخطيئة، والانفتاح على محبة الله.



وختم عظته بالتشديد على رسالة السلام، معتبرًا أن الإيمان الحقيقي بالمسيح يدعو إلى التضحية والعطاء، لأن "من يكون للمسيح يكون للكل"، متمنيًا للجميع أعيادًا ميلادية مباركة مليئة بالرجاء والسلام.

