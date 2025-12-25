تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بعنوان "طوبى لفاعلي السلام"... ريسيتال ميلادي وقداس في رأس بعلبك

Lebanon 24
25-12-2025 | 10:58
أحيت رعية رأس بعلبك أمسية ميلادية روحية في كنيسة مار اليان، حيث نظم كاهن الرعية الأب إبراهيم نعمو، بالتعاون مع كورال العطاء، ريسيتالًا ميلاديًا بعنوان "طوبى لفاعلي السلام"، استلهامًا من الشعار الذي أطلقه قداسة البابا خلال زيارته إلى لبنان.

وجرت الأمسية بحضور النائب سامر التوم، وراعي أبرشية بعلبك–الهرمل للروم الملكيين الكاثوليك المطران ميخائيل فرحا، ورئيس المجلس البلدي سليم نصرالله، إلى جانب حشد من أبناء البلدة والمؤمنين.

وفي ختام الريسيتال، أُقيم قداس عيد الميلاد ترأسه المطران فرحا، وألقى خلاله عظة شدد فيها على أن ميلاد السيد المسيح لم يكن حدثًا تاريخيًا عابرًا، بل دعوة متجددة لكل إنسان كي يسير على خطى المجوس ويتبع النجم الساطع، معترفًا بالمسيح مخلّصًا و"الله معنا".

وأكد المطران فرحا أن سرّ الميلاد يكمن في التواضع والفقر الروحي، مشيرًا إلى أن المسيح وُلد في مذود بسيط ليبقى قريبًا من الإنسان ويرافقه في حياته، داعيًا إلى التأمل في معنى التجدد الداخلي والالتزام بحياة الإيمان، والابتعاد عن الخطيئة، والانفتاح على محبة الله.

وختم عظته بالتشديد على رسالة السلام، معتبرًا أن الإيمان الحقيقي بالمسيح يدعو إلى التضحية والعطاء، لأن "من يكون للمسيح يكون للكل"، متمنيًا للجميع أعيادًا ميلادية مباركة مليئة بالرجاء والسلام.
مواضيع ذات صلة
ريسيتال ميلادي في عمشيت بعنوان "ميلاد الرجاء"
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:17:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ريسيتال ميلادي في بعلبك
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:17:02 Lebanon 24 Lebanon 24
طوبى للساعين إلى سلام في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:17:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل يرنّم في ريسيتال ميلادي (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:17:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الملكيين الكاثوليك

المجلس البلدي

عيد الميلاد

رأس بعلبك

الكاثوليك

نصرالله

الهرمل

التزام

