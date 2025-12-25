تيمور جنبلاط يعلن تشكيل هيئة سياسية عليا للإشراف على الانتخابات النيابية

أصدر التقدّمي النائب تيمور القرار التنظيمي الرئاسي الرقم 19، معلناً من خلاله إنشاء هيئة سياسية عليا برئاسته تُعنى بالإشراف على الانتخابات النيابية المقبلة، إضافة إلى تشكيل ماكينات انتخابية فرعية في الوكالات الداخلية، تكون مرتبطة باللجنة المركزية للانتخابات.

ويأتي هذا القرار استكمالاً للقرار التنظيمي الرئاسي الرقم 18 الصادر في 10 تشرين الأول الماضي، والذي تضمّن تعيين الدكتور وليد رئيساً للجنة المركزية لتولّي إدارة الاستحقاق الانتخابي.

إلى ذلك، أصدر تيمور جنبلاط أيضاً، القرار التنظيمي الرئاسي رقم 20، بناءً على اقتراح الدكتور وليد صافي، وقضى بتعيين منسّقي ومقرّري اللجان في اللجنة الانتخابية المركزية. وقد جاءت القرارات هذه قبيل نهاية العام الحالي، استكمالاً لتحضيرات الحزب للاستحقاق المقبل، وتأكيداً على أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، وهو الموقف الذي كان الإشتراكي قد شدّد عليه في أكثر من مناسبة، صوناً لانتظام عمل المؤسسات، وإيماناً بوجوب الدولة بالمهل الدستورية للاستحقاقات الانتخابية، وحفاظاً على حقوق اللبنانيين في اختيار من يمثّلهم في المجلس النيابي.