أسامة سعد: الميلاد مناسبة لترسيخ التضامن والوحدة الوطنية

جال النائب الدكتور أسامة سعد، مطارنة مدينة صيدا، مقدّمًا التهاني لمناسبة عيد الميلاد المجيد، ومتمنّيًا "أن تعمّ قيم المحبة والسلام والوحدة الوطنية ربوع الوطن".
شملت الجولة مطران صيدا ودير القمر للموارنة راعي الأبرشية المارونية في صيدا مارون العمار، مطران صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك إيلي بشارة حدّاد، ومطران صيدا وصور ومرجعيون للروم الأرثوذكس المتروبوليت إلياس كفوري، وشدّد سعد خلال اللقاءات على "المعاني السامية لعيد الميلاد المجيد في ترسيخ قيم التضامن الاجتماعي وتعزيز ثقافة المحبة والتلاقي بين مختلف المكوّنات اللبنانية"، مؤكّدًا على "دعم العيش المشترك في مدينة صيدا وفي جميع المناطق".