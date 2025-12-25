أسامة سعد: الميلاد مناسبة لترسيخ التضامن والوحدة الوطنية

جال النائب الدكتور ، مطارنة مدينة ، مقدّمًا التهاني لمناسبة المجيد، ومتمنّيًا "أن تعمّ قيم المحبة والسلام والوحدة الوطنية ربوع الوطن".

شملت الجولة مطران صيدا ودير القمر للموارنة راعي الأبرشية في صيدا مارون العمار، مطران صيدا ودير القمر للروم الملكيين بشارة حدّاد، ومطران صيدا وصور ومرجعيون للروم الأرثوذكس المتروبوليت إلياس ، وشدّد سعد خلال اللقاءات على "المعاني السامية لعيد الميلاد المجيد في ترسيخ قيم التضامن الاجتماعي وتعزيز ثقافة المحبة والتلاقي بين مختلف المكوّنات "، مؤكّدًا على "دعم العيش المشترك في مدينة صيدا وفي جميع المناطق".