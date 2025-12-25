مداهمتان متزامنتان.. توقيف مروّج مخدّرات وضبط كميات في الفنار والبيرة

في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، وضمن إطار الخطّة الأمنيّة التي وضعتها وحدة الشّرطة القضائيّة الهادفة إلى مكافحة هذه الآفة.توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي حول قيام أحد الاشخاص بترويج المخدّرات في منطقة ، وبزراعة الماريجوانا في بلدة البيرة بهدف بيعها.بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت عناصر المكتب من معرفة هويّته ومكان إقامته، وهو المدعو:ش. م. (مواليد عام 1980، لبناني)وبعد المتابعة، تبيّن أنه يملك منزلًا في الفنار وآخرًا في البيرة.من خلال مداهمتَين متزامنتَين، بالتنسيق مع المخدّرات الإقليمي في ، تم توقيفه في الفنار حيث عُثِرَ في منزله على /278/غ من الماريجوانا مقسّمة داخل /3/ أكياس، /78/غ من حشيشة الكيف، و/10/غ من الكوكايين، وميزانَين حساسَين. أمّا في منزله في البيرة، فقد عُثِرَ في قبوٍ تحت المنزل على شبك عليه نبتات الماريجوانا بهدف تنشيفها، /6/ براميل و/4/ علب بلاستيكية كبيرة بداخلها مادّة الماريجوانا، بلغت زِنَتُها الإجماليّة /105،9/ كلغ، وميزان حساس كبير.تم تلف كميّة الماريجوانا في باحة المنزل، بعد أُخذت منها العيّنات اللّازمة، وضُبِطَت باقي المخدّرات والأدوات المستخدمة.التّحقيق جارٍ مع الموقوف بإشراف المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف سائر المتورّطين".