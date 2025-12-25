تردّد في توظيف سوريين

علم " " أنّ عددًا من أصحاب المتاجر في عادوا وتراجعوا عن قرار توظيف عمّال سوريين، وفتحوا المجال أمام الشباب اللبناني للاستفادة من فرص العمل المتاحة.



وبحسب ما قاله أصحاب متاجر تواصل معهم "لبنان24"، فإنّ مرحلة ما بعد سقوط شهدت عودة عدد كبير من العمّال السوريين إلى ، ما انعكس مباشرةً على سوق العمل داخل لبنان. ويشير هؤلاء إلى أنّ مغادرة العمّال كانت تحصل في كثير من الحالات بشكل مفاجئ ومن دون إنذار مسبق، الأمر الذي وضع المتاجر أمام مشكلة تبدّل اليد العاملة بشكل متكرر، وحاجة دائمة للبحث عن بدائل لتفادي تعطّل العمل.



ويؤكد أصحاب المتاجر أنّ هذا الواقع دفع بعضهم إلى إعادة النظر بخيارات التوظيف، والتوجّه أكثر نحو تشغيل لبنانيين لضمان الاستمرارية والاستقرار داخل المتجر.

Advertisement