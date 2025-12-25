تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تردّد في توظيف سوريين

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
25-12-2025 | 14:20
علم "لبنان24" أنّ عددًا من أصحاب المتاجر في لبنان عادوا وتراجعوا عن قرار توظيف عمّال سوريين، وفتحوا المجال أمام الشباب اللبناني للاستفادة من فرص العمل المتاحة.

وبحسب ما قاله أصحاب متاجر تواصل معهم "لبنان24"، فإنّ مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد شهدت عودة عدد كبير من العمّال السوريين إلى سوريا، ما انعكس مباشرةً على سوق العمل داخل لبنان. ويشير هؤلاء إلى أنّ مغادرة العمّال كانت تحصل في كثير من الحالات بشكل مفاجئ ومن دون إنذار مسبق، الأمر الذي وضع المتاجر أمام مشكلة تبدّل اليد العاملة بشكل متكرر، وحاجة دائمة للبحث عن بدائل لتفادي تعطّل العمل.

ويؤكد أصحاب المتاجر أنّ هذا الواقع دفع بعضهم إلى إعادة النظر بخيارات التوظيف، والتوجّه أكثر نحو تشغيل لبنانيين لضمان الاستمرارية والاستقرار داخل المتجر.
المصدر: خاص لبنان24
لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

نظام بشار الأسد

بشار الأسد

لبنان24

سوريا

الأسد

"خاص لبنان24"

