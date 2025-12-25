تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
في طرابلس.. إشكال تطوّر إلى إطلاق نار وسقوط جريح
Lebanon 24
25-12-2025
|
14:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "
لبنان24
" عن وقوع اشكال فردي في محلة شارع الامين منطقة التبانه -
طرابلس
تطور الى اطلاق نار من مسدس حربي، نتج عنه سقوط جريح ويدعى "خ.ج"، جرى نقله بواسطة سيارة مدنية الى احد مستشفيات طرابلس للعلاج.
