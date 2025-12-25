في طرابلس.. إشكال تطوّر إلى إطلاق نار وسقوط جريح

أفادت مندوبة " " عن وقوع اشكال فردي في محلة شارع الامين منطقة التبانه - تطور الى اطلاق نار من مسدس حربي، نتج عنه سقوط جريح ويدعى "خ.ج"، جرى نقله بواسطة سيارة مدنية الى احد مستشفيات طرابلس للعلاج.

