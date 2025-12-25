تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
-6
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إسرائيل ترهب العائدين إلى القرى الحدودية
Lebanon 24
25-12-2025
|
23:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم يعد التصعيد الجوي
الإسرائيلي
في القرى الحدودية الجنوبية يُنظر إليه بوصفه سلسلة حوادث أمنية متفرّقة، بقدر ما يُظهر نمطاً يستهدف الاستقرار النفسي لأبناء المنطقة، عبر ضربات عشوائية تشمل وسط القرى وحفّارات
إعادة الإعمار
وسيارات مدنية، إلى جانب الاستهدافات والملاحقات المتواصلة على مساحة
لبنان
، ويهدد بإبعاد العائدين إلى القرى الحدودية، مرة أخرى، من بلداتهم.
ونفّذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف لمنزلين في الحارة التحتا في بلدة كفركلا
جنوب لبنان
، كما ألقت محلقتان إسرائيليتان قنابل متفجرة على بلدة حولا، ممّا أسفر عن تضرر حفارة وعدد من السيارات. وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة العديسة أيضاً.
وكتبت" الشرق الاوسط": يقول أبناء المنطقة الحدودية إن القصف العشوائي يُدار بمنطق تكريس بيئة خوف تهدف إلى تعطيل الحياة اليومية، ومنع تثبيت أي عودة طبيعية للسكان، بل ومنع حتى الزيارات العابرة.
في
ميس الجبل
، لم تُسجَّل غارات في الأيام الأخيرة، لكن الخوف أدّى الدور نفسه. فقد رُصدت طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع «كواد كابتر» تحلّق فوق حفّارة مركونة في حي الكساير شرق البلدة. وعلى الأثر، تواصل صاحب الحفّارة مع
الجيش اللبناني
، طالباً مؤازرته لسحب الآلية خشية استهدافها.
وحسب معلومات صحافية محلية، حضرت دورية من الجيش اللبناني ومخابراته، وأمّنت نقل الحفّارة بعيداً عن وسط البلدة في إجراء احترازي، في ظل تجارب سابقة أظهرت أنّ تحليق هذا النوع من المسيّرات غالباً ما يسبق عمليات قصف مباشرة.
ويعكس هذا التطوّر كيف بات مجرّد تحليق مسيّرة كافياً لدفع أصحاب الآليات إلى الانسحاب، بما يرسّخ عملياً مناخ خوف دائم من دون إطلاق نار.
ويتزامن «الترهيب» في المنطقة الحدودية، مع ملاحقات في العمق، إذ استهدفت مسيّرة سيارة في بلدة جناتا
قضاء صور
، ما أدّى إلى إصابة شخص تصادف مروره في المكان، حسب بيان للبلدية، نُقل على أثرها إلى المستشفى للمعالجة. ويُعدّ هذا الاستهداف مثالاً إضافياً على أنّ الضربات لم تعد تأبه لمرور أشخاص خارج إطار الاستهداف.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون خلال استقبال كرم: عودة أهالي القرى الحدودية أولوية تسبق كل الملفات
Lebanon 24
عون خلال استقبال كرم: عودة أهالي القرى الحدودية أولوية تسبق كل الملفات
26/12/2025 09:08:32
26/12/2025 09:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة تدرس آلية دعم صحي لمتضرري القرى الحدودية
Lebanon 24
وزارة الصحة تدرس آلية دعم صحي لمتضرري القرى الحدودية
26/12/2025 09:08:32
26/12/2025 09:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
في ريف دمشق.. اسرائيل تطلق النار وترهب المدنيين
Lebanon 24
في ريف دمشق.. اسرائيل تطلق النار وترهب المدنيين
26/12/2025 09:08:32
26/12/2025 09:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
شتاء بلا خطط طوارئ... القرى الحدودية بين البقاء والمخاطر اليومية
Lebanon 24
شتاء بلا خطط طوارئ... القرى الحدودية بين البقاء والمخاطر اليومية
26/12/2025 09:08:32
26/12/2025 09:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش اللبناني
إعادة الإعمار
منطقة الحدود
جنوب لبنان
الإسرائيلي
ميس الجبل
قضاء صور
تابع
قد يعجبك أيضاً
التسوية نضجت... والانتخابات إلى تموز!
Lebanon 24
التسوية نضجت... والانتخابات إلى تموز!
02:00 | 2025-12-26
26/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك ميناسيان يستقبل اليوم التهاني في عيد الميلاد
Lebanon 24
البطريرك ميناسيان يستقبل اليوم التهاني في عيد الميلاد
01:56 | 2025-12-26
26/12/2025 01:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تطمينات ديبلوماسية "إذا استمر التعاطي الهادئ"
Lebanon 24
تطمينات ديبلوماسية "إذا استمر التعاطي الهادئ"
01:45 | 2025-12-26
26/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المودعون والمصارف معا "في نفس الخندق"
Lebanon 24
المودعون والمصارف معا "في نفس الخندق"
01:30 | 2025-12-26
26/12/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كوادر "المستقبل" تصعّد: لسنا مطية لأحد
Lebanon 24
كوادر "المستقبل" تصعّد: لسنا مطية لأحد
01:15 | 2025-12-26
26/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شوارع لبنان في الميلاد: لوحة مزدحمة بالحركة والضجيج وانتظار "آخر لحظة"
Lebanon 24
شوارع لبنان في الميلاد: لوحة مزدحمة بالحركة والضجيج وانتظار "آخر لحظة"
09:30 | 2025-12-25
25/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ من البحر الأسود في طريقه إلى لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج بدءاً من الغدّ
Lebanon 24
منخفض جويّ من البحر الأسود في طريقه إلى لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج بدءاً من الغدّ
04:50 | 2025-12-25
25/12/2025 04:50:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: رجل العام في لبنان اختاره الذكاء الاصطناعي.. فمن يكون ومن ينافسه؟
Lebanon 24
بالفيديو: رجل العام في لبنان اختاره الذكاء الاصطناعي.. فمن يكون ومن ينافسه؟
12:47 | 2025-12-25
25/12/2025 12:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سياسة الاستنزاف مستمرّة.. فهل يتّجه "حزب الله" الى كسر التوازن؟
Lebanon 24
سياسة الاستنزاف مستمرّة.. فهل يتّجه "حزب الله" الى كسر التوازن؟
10:30 | 2025-12-25
25/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس هذا هو الميلاد الحقيقي
Lebanon 24
ليس هذا هو الميلاد الحقيقي
09:00 | 2025-12-25
25/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2025-12-26
التسوية نضجت... والانتخابات إلى تموز!
01:56 | 2025-12-26
البطريرك ميناسيان يستقبل اليوم التهاني في عيد الميلاد
01:45 | 2025-12-26
تطمينات ديبلوماسية "إذا استمر التعاطي الهادئ"
01:30 | 2025-12-26
المودعون والمصارف معا "في نفس الخندق"
01:15 | 2025-12-26
كوادر "المستقبل" تصعّد: لسنا مطية لأحد
01:00 | 2025-12-26
مجلس الوزراء يستكمل اليوم درس مشروع قانون "الفجوة المالية" وسلام يلوّح بالتصويت
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
26/12/2025 09:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
26/12/2025 09:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
26/12/2025 09:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24