تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تطمينات ديبلوماسية "إذا استمر التعاطي الهادئ"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
26-12-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1460035-639023354803229194.jpg
Doc-P-1460035-639023354803229194.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مصادر سياسية أن معظم الدبلوماسيين الغربيين الذين زاروا بيروت خلال الأسابيع الأخيرة نقلوا رسائل  طمأنة واضحة إلى المسؤولين، مؤكدين أن المنطقة لا تتجه نحو حرب جديدة مع إسرائيل في المدى المنظور.
وبحسب هذه المعطيات، فإن العواصم الغربية تبذل جهدًا حقيقيًا لمنع التصعيد وإبقاء الوضع تحت سقف الضبط السياسي والأمني، مع الإشارة إلى وجود قنوات تواصل مفتوحة تساهم في تبريد الأجواء.
وتحدّث الدبلوماسيون عن أفق إيجابي نسبيًا في المرحلة المقبلة إذا استمر التعاطي الهادئ، ما يعزز احتمال بقاء الأمور ضمن حدود التوتر المحسوب من دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
 
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
متري ينفي وجود ضمانات أو تطمينات للبنان بعدم قيام الجيش ​الاسرائيلي بتصعيد جديد
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:15:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"التيار الوطني الحر" ينعى النائب غسان السكاف: مثال للعمل والتعاون السياسي الهادئ والهادف
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:15:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مذكرة من "حماس" الى المؤسسات القانونية والانسانية والديبلوماسية
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:15:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير النقل الأميركي: تقليص الرحلات الجوية قد يصل إلى 20% إذا استمر الإغلاق
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:15:37 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

دبلوماسي

إسرائيل

بيروت

الغربي

ماسي

دبلو

سابي

سيين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:02 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:52 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:47 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:02 | 2025-12-26
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26
Lebanon24
05:52 | 2025-12-26
Lebanon24
05:18 | 2025-12-26
Lebanon24
05:00 | 2025-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24