تطمينات ديبلوماسية "إذا استمر التعاطي الهادئ"

أفادت مصادر سياسية أن معظم الدبلوماسيين الغربيين الذين زاروا خلال الأسابيع الأخيرة نقلوا رسائل طمأنة واضحة إلى المسؤولين، مؤكدين أن المنطقة لا تتجه نحو حرب جديدة مع في المدى المنظور.وبحسب هذه المعطيات، فإن العواصم الغربية تبذل جهدًا حقيقيًا لمنع التصعيد وإبقاء الوضع تحت سقف الضبط السياسي والأمني، مع الإشارة إلى وجود قنوات تواصل مفتوحة تساهم في تبريد الأجواء.وتحدّث الدبلوماسيون عن أفق إيجابي نسبيًا في المرحلة المقبلة إذا استمر التعاطي الهادئ، ما يعزز احتمال بقاء الأمور ضمن حدود التوتر المحسوب من دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.