هل تتوقف المساعدات لعائلات الشهداء والمصابين؟

يتمّ التداول بأخبار عن صدور قرار رسمي يقضي بوقف المساعدات المالية، الضمان، والاستشفاء المجاني لعائلات والمصابين.

مصادر " ٢٤" اكدت أنّ هذه الاخبار غير صحيحة بالكامل، ولم يصدر أي قرار حكومي بهذا الشأن، معتبرةً" ان ما يتم تداوله يقع ضمن إطار الشائعات التي لا تستند إلى أي مرجع رسمي".

وتشدّد المصادر على"ضرورة توخّي الدقة وعدم الانجرار خلف غير موثوقة، بانتظار أي موقف أو قرار يُعلن حصراً عبر القنوات الرسمية".



