Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

هل تتوقف المساعدات لعائلات الشهداء والمصابين؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
26-12-2025 | 02:15
يتمّ التداول بأخبار عن صدور قرار رسمي يقضي بوقف المساعدات المالية، الضمان، والاستشفاء المجاني لعائلات الشهداء والمصابين.
مصادر "لبنان ٢٤" اكدت أنّ هذه الاخبار غير صحيحة بالكامل، ولم يصدر أي قرار حكومي بهذا الشأن، معتبرةً" ان ما يتم تداوله يقع ضمن إطار الشائعات التي لا تستند إلى أي مرجع رسمي".
وتشدّد المصادر على"ضرورة توخّي الدقة وعدم الانجرار خلف أخبار غير موثوقة، بانتظار أي موقف أو قرار يُعلن حصراً عبر القنوات الرسمية".
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

أخبار

شهداء

بانت

تابع
"خاص لبنان24"

فيديو
