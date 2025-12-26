البطريرك ميناسيان يستقبل اليوم التهاني في عيد الميلاد

يستقبل البطريرك روفائيل الحادي والعشرون كاثوليكوس بطريرك للأرمن التهاني بعيد الميلاد المجيد في - يوم الجمعة ٢٦ كانون الأول ٢٠٢٥ من الساعة ١٠:٠٠ صباحاً حتي ١:٠٠ ظهراً و من ٤:٠٠ وبعد الظهر حتى ٧:٠٠ مساءً.



