انقسام بين آراء الوزراء.. الحكومة تدرس مشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع

استأنف جلساته لدرس مشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع، وترأس الدكتور نواف سلام عند التاسعة صباحا في السراي الكبير الجلسة في حضور الوزراء وبغياب وزير الثقافة غسان سلامة، كما حضر مدير عام الدكتور أنطون شقير وأمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه. وأشارت قناة إلى ان نقاشات جلسة مجلس الوزراء أظهرت حتى الآن أن وزراء القوات الـ٤ و٣ وزراء من ثنائي أمل ووزيرة الرياضة سيعارضون مشروع قانون الفجوة المالية، لافتة إلى ان يشترط الأخذ بمطالعته التي يصفها بأنها لصالح المودعين للموافقة على المشروع .

بدورها أورت الـ mtv ان وزراء يطلبون خلال الجلسة التريّث بالنقاش بشأن قانون "الفجوة المالية" وعدم الاستعجال وذلك من اجل الخروج بصيغة قابلة للتطبيق، مشيرة إلى ان النقاشات الوزارية تتم لكل بند مطروح من قانون الفجوة وأكثر من وزير لن يسير بالمشروع من دون تعديل .



من جهتها، ذكرت "الجديد" إلى انقسام بين آراء الوزراء في الحكومة بين من سيصوت لصالح مشروع قانون الفجوة وهم فريق رئيس الحكومة واللقاء ومن ضده من القوات والحزب والحركة وبين المستقلين ومنهم الوزير بول مرقص.

تزامنا مع الجلسة ينظم المودعون وقفة احتجاجية في ساحة الصلح.



