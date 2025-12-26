انقسام بين آراء الوزراء.. الحكومة تدرس مشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع

استأنف مجلس الوزراء جلساته لدرس مشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع، وترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عند التاسعة صباحا في السراي الكبير الجلسة في حضور الوزراء وبغياب وزير الثقافة غسان سلامة، كما حضر مدير عام القصر الجمهوري الدكتور أنطون شقير وأمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.
وأشارت قناة lbci إلى ان نقاشات جلسة مجلس الوزراء أظهرت حتى الآن أن وزراء القوات الـ٤ و٣ وزراء من ثنائي أمل حزب الله ووزيرة الرياضة سيعارضون مشروع قانون الفجوة المالية، لافتة إلى ان وزير الإعلام يشترط الأخذ بمطالعته التي يصفها بأنها لصالح المودعين للموافقة على المشروع .