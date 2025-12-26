بعد سلسلة من الغارات على البقاع والجنوب.. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي

أعلن المتحدث باسم الجيش ، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الجيش نفذ ضربات على ما وصفها بـ "أهداف لحزب الله في ، شملت مجمع تدريبات لوحدة قوة ومستودعات أسلحة".



وزعم الجيش أن الضربات استهدفت مجمعًا استخدمته وحدة قوة الرضوان لتدريب عناصرها وتأهيلهم لتنفيذ مخططات ضد الجيش الإسرائيلي. وأضاف أدرعي أن "التدريب شمل رمي أسلحة متنوعة واستخدام معدات قتالية مختلفة".



كما زعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عدة مستودعات أسلحة وبنى تحتية أخرى استخدمها ، مدعياً أن بعض المباني العسكرية في كانت تُستخدم في هذا الإطار.



وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن هذه المواقع كانت جزءًا من تدريبات عسكرية للتحضير لعمليات ضد ، واعتبرها انتهاكًا للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل وتهديدًا للأمن الإسرائيلي، مؤكدًا أنه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد محتمل.

