تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد سلسلة من الغارات على البقاع والجنوب.. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
26-12-2025 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1460076-639023421120383731.jpeg
Doc-P-1460076-639023421120383731.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الجيش نفذ ضربات على ما وصفها بـ "أهداف لحزب الله في لبنان، شملت مجمع تدريبات لوحدة قوة الرضوان ومستودعات أسلحة".

وزعم الجيش أن الضربات استهدفت مجمعًا استخدمته وحدة قوة الرضوان لتدريب عناصرها وتأهيلهم لتنفيذ مخططات ضد الجيش الإسرائيلي. وأضاف أدرعي أن "التدريب شمل رمي أسلحة متنوعة واستخدام معدات قتالية مختلفة".

كما زعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عدة مستودعات أسلحة وبنى تحتية أخرى استخدمها حزب الله، مدعياً أن بعض المباني العسكرية في شمال لبنان كانت تُستخدم في هذا الإطار.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن هذه المواقع كانت جزءًا من تدريبات عسكرية للتحضير لعمليات ضد إسرائيل، واعتبرها انتهاكًا للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل وتهديدًا للأمن الإسرائيلي، مؤكدًا أنه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد محتمل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
من الجنوب إلى البقاع... سلسلة غارات إسرائيليّة (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة غارات على جنوب لبنان والبقاع.. وتعليقٌ من الجيش الإسرائيلي (فيديو وصور)
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة غارات... العدو الاسرائيلي يستهدف البقاع
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: بدأنا سلسلة غارات على أهداف عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

شمال لبنان

حزب الله

إسرائيل

الرضوان

بات على

باسم ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:02 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:52 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:47 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:02 | 2025-12-26
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26
Lebanon24
05:52 | 2025-12-26
Lebanon24
05:18 | 2025-12-26
Lebanon24
05:00 | 2025-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24