في هذا الموعد.. كلمة لنعيم قاسم

يتحدث لحزب اللّه الشيخ ، الأحد المقبل في تمام الساعة الثالثة عصراً، بمناسبة الذكرى السنوية على رحيل المعاون التنفيذي للأمين العام السابق والنائب السابق ياغي " ".

